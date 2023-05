Cristina Gómez (UP Baleares) cree que el partido debe "asumir responsabilidades internas"

PALMA, 31 (EUROPA PRESS)

La única diputada autonómica electa de Unidas Podemos al Parlament balear, Cristina Gómez, se ha mostrado convencida este miércoles de que el partido debe "asumir responsabilidades internas".

Así se ha pronunciado en declaraciones al programa 'Al Dia' de IB3 Ràdio recogidas por Europa Press, donde la menorquina, quien ocupará el único escaño logrado por su formación en las elecciones del pasado domingo, al ser preguntada sobre si se plantearía liderar la dirección del partido en Baleares, ha recordado que, según el código ético de Podemos, este era su último mandato.

"A mí no me tocaría liderar nada más. Lo que yo no sé es si quedará alguien más, y ni siquiera sé si tocará liderar esto. Pero yo no perderé ni un minuto de mi vida haciendo las cosas igual para obtener los mismos resultados", ha manifestado Gómez.

No obstante, ha recordado que está convocada a la Ejecutiva de la formación que tendrá lugar esta tarde en Palma y que en ella presentará una propuesta que previamente ha planteado a la Ejecutiva de Menorca para obtener su apoyo, pero sobre la que no ha querido dar datos todavía.

"Yo sólo puedo responder por mis actos, y comentar los actos de los demás, pero creo que no es elegante hacerlo aquí. Mañana, después de la Ejecutiva, comentaré todo lo que haga falta", ha señalado.

Sin embargo, ha avanzado que, desde su punto de vista, lo primero que debe hacerse es "recuperar la dignidad" que cree que la formación ha perdido "centrando los debates en la realidad interna del partido y no en los problemas de la sociedad". "No hay opciones, sólo una opción, más participación, más transparencia. Menorca sola no puede salvar a la Comunidad ni a un partido", ha espetado.

Finalmente, ha calificado el resultado de Menorca con esta acta de diputada como "absolutamente agridulce".