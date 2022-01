Cristina Pedroche deslumbra en lac Campanadas con un vestido de Manuel Piña

La presentadora nos ha dejado literalmente sin palabras con un diseño del desaparecido diseñador Manuel Piña inspirado en la metamorfosis de los insectos, completado con una impresionante capa de BUJ Studio y un casco de Manuel Albarrán

MADRID, 1 (CHANCE)

Un año más (y va van siete) Cristina Pedroche se ha convertido con su impactante look en la retransmisión de las Campanadas en Antena 3 en la protagonista indiscutible de la noche más especial del año. Por primera vez la presentadora ha optado por lucir un diseño ya existente - del desaparecido Manuel Piña - y, superándose a sí misma, nos ha dejado literalmente sin palabras con este homenaje a uno de los referentes de la historia de la moda española, fallecido en 1994.

"Sé que puede estar mal que yo lo diga, pero la que tengo preparada este año es brutal y tocaremos el corazón de mucha gente" aseguraba Cristina hace tan solo unos días, aumentando el misterio respecto al look con el que despediría el año desde la madrileña Puerta del Sol. Y, es innegable, tenía razón, ¡brutal!

De nuevo bajo la dirección creativa de Josie, el estilismo de la presentadora es un homenaje a Manuel Piña y se trata de un diálogo entre el espectacular vestido del vanguardista diseñador - perteneciente al museo que lleva su nombre en su localidad natal, Manzanares (Ciudad Real) - una capa alada creada por Buj Studio y los complementos, a destacar el casco, de Manuel Albarrán. ¡Sin palabras!

El vestido pertenece a la colección Primavera/verano 1991, una de las últimas colecciones presentadas por Manuel Piña en la Pasarela Cibeles - de quien es diseñador fundacional - que está inspirada en la metamorfosis de los insectos y reptiles, pero sobre todo en su renacer tras abandonar su antigua piel.

Un diseño transparente, confeccionado en tafetán calado iridiscente, con acabados metálicos y dos aros que aportan volumen geométrico a modo de caparazón del escarabajo (que fuera logotipo de su desaparecida marca) con el que Pedroche ha acaparado todo el protagonismo esta Nochevieja y ha presumido una vez más de su espectacular figura, dejándonos literalmente boquiabiertos.

Un estilismo rompedor que ha completado con una capa - se está convirtiendo en una especie de tradición para la presentadora - alada de Buj Studio, un diseño digital de la geometría inspirado en las alas de las mariposas y las libélulas que cuenta con más de 580 horas de trabajo entre diseño y confección, y casco de latón, uñas y zapatos de Manuel Albarran.

¿El resultado? Un diálogo sobre la metamorfosis y el proceso misterioso de transformación que llevan a cabo muchos insectos y otros seres vivos que buscan al cambiar de piel un nuevo renacer, encarnado en esta ocasión en la figura de Cristina Pedroche, que ha experimentado durante las Campanadas su propia metamorfosis mientras nos dejaba literalmente sin palabras (esperamos que ninguno se haya atragantado con las uvas).

La presentadora, feliz, ha destacado que "no es la primera vez que en las Campanadas llevo una obra de arte, pero sí es la primera que llevo una pieza de museo". Por eso, no ha dudado en invitar a todo el mundo a que visite el museo Manuel Piña, donde durante estará expuesto su estilismo al completo de esta noche única: "Estoy emocionada con el vestido de Manuel Piña y los increíbles trabajos de Buj Studio y Manuel Albarrán, por eso he querido que se expongan durante todo 2022 en el Museo Manuel Piña de Manzanares, para que los visitantes puedan sentir emociones parecidas a la mía hoy... Este estilismo es una invitación no solo a este museo textil, sino a todos aquellos museos alejados del circuito cultural de las grandes capitales, porque atesoran piezas tan interesantes como la que he tenido la suerte de llevar esta noche..."

Un look que ha supuesto una auténtica metamorfosis de Pedroche y un homenaje de su estilista, Josie, a Manuel Piña en esta noche tan especial: "Siempre he estado en deuda con Manuel Piña, porque desde niño con vocación de dedicarme a la moda pude disfrutarlo como un cercano referente de éxito en ese mundo que desde La Mancha se contemplaba tan lejano... Hace tiempo que le debía un homenaje y estoy muy feliz de haber podido hacerlo junto a Cristina Pedroche en un evento de máxima audiencia. Si entre ella existe algún niño con mi misma vocación y ha visto este estilismo desde un lugar muy lejano a esta industria, decirle que revise la figura de Piña; porque descubrirá a un genio autodidacta que llegó a lo más alto con altas dosis de pasión y esfuerzo... Se dará cuenta de que es posible llegar dónde te propongas si lo sueñas fuerte y trabajas duro..."