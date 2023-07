Cristina Pedroche muestra la verdad del posparto

MADRID, 20 (CHANCE)

En el momento más dulce de su vida, Cristina Pedroche ha vuelto a recurrir a las redes sociales para compartir con sus seguidores una etapa complicada a la par que especial, la del posparto. Feliz de estar de vuelta en casa con la pequeña Irati, Cristina está experimentando esta nueva aventura de ser mamá primeriza con el mayor de sus apoyos, el de su marido Dabiz Muñoz que no se ha separado de ella ni un segundo en estos días."El posparto está siendo "interesante", muchas subidas y bajadas de emociones, muchos miedos, muchas dudas, muchas lágrimas... pero sobre todo amor, mucho amor" ha reconocido la propia Cristina en un post de Instagram al que le acompañan unas fotogafías de lo más naturales. Lejos de posados, Cristina ha querido mostrar la realidad de esos días tan complicados después de dar a luz hacicendo saber a todos los que la siguen que no todo es tan bonito e idílico com muchas veces se muestra en redes sociales."Las dos primeras fotos son de ahora mismo casi una semana después de dar a luz, la tercera es la última foto que me hice con tripa el jueves al mediodía cuando empezaron con intensidad las olas uterinas ??(contracciones), la cuarta y la quinta las hice 4 horas después del parto y la sexta y la séptima al día siguiente" acompañando a estas fotografíaas también una breve explicación de cómo ha ido cambiando su cuerpo en estos primeros días en los que está recuperando su cuerpo poco a poco.A la espera de poder retomar el ejercicido físico que tanto le ha ayudado en su embarazo, Cristina ya ha recurrido a las cintas abdominales que le están ayudando a retener la musculatura del abdomen tras un esfuerzo tan grande como el embarazo y parto.