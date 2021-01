Cristina Pedroche nos sorprende con su melena rizada

MADRID, 28 (CHANCE)

Cristina Pedroche siempre consigue sorprendernos. En esta ocasión, la colaboradora de Zapeando no es que haya posado para sus redes sociales mostrando un look de infarto como los que luce la última noche del año, sino que ha sorprendido con un cambio de peinado que ha enamorado a todos sus seguidores, aunque lo cierto es que se ponga lo que se ponga, siempre sigue estando preciosa.

La pareja de Dabiz Muñoz ha colgado una fotografía en su perfil de Instagram con un look de lo más sencillo: mono verde caqui corto y zapatos animal print. El detalle que ha encantado a todos sus seguidores ha sido que ha posado con la melena rizada, algo que ha favorecido a su rostro pareciéndose a la mismísima Beyoncé.

En muchas ocasiones, Pedroche ha colgado en sus redes sociales cambios de looks que nos han dejado boquiabiertos y aunque este no haya sido el que más nos haya llamado la atención, sí que es cierto que ha revolucionado su perfil de Instagram porque sus seguidores no han podido evitar comentar la publicación piropeando a nuestra protagonista.

Claro está que se ponga lo que se ponga y se peina de la manera que se pena, Cristina es una referente para muchas mujeres que la siguen diariamente para coger ideas en sus looks o simplemente para observar qué conjuntos luce la colaboradora de televisión. En esta ocasión, Pedroche ha elegido algo de lo más sencillo y ha sabido sacar partido a su melena con ese rizo que nos ha dejado locos de amor.