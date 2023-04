Cristina Pedroche responde a las duras críticas que está recibiendo durante su embarazo

MADRID, 24 (CHANCE)

Desde que anunció su embarazo el pasado 30 de diciembre, Cristina Pedroche ha estado disfrutando cada momento de esta nueva etapa en su vida. Durante estos meses, la colaboradora de televisión ha decidido responder a las críticas que ha recibido por mostrar la evolución de su 'tripita' en sus redes sociales de manera natural, presumiendo de ella con diferentes looks.

Pese a los comentarios recibidos, la mujer de Dabiz Muñoz ha asegurado que ella está contenta y que al final, eso es lo que realmente importa: "Yo estoy feliz y al final, lo único que importa es cómo me siento. Y la verdad es que me encuentro muy bien en esta etapa. Muy bien, muy feliz. Muy contenta".

Sobre quién sería el padrino de su hija, Pedroche ha respondido: "No sabemos, no sabemos. Todavía no hemos tomado una decisión al respecto. Pero todo el mundo espera que sea Josie". Además, la presentadora también reveló que ella y su pareja aún no han elegido el nombre de su hija: "No se sabe nada. Estamos pensando en algunos nombres, pero todavía no hemos tomado una decisión".

Por otra parte, tampoco ha dudado en hablar sobre su ahijada Galatea, la hija de Miki Nadal, afirmando lo bonita que es: "Muy bien, es un amor. Teniendo los padres que tiene, ¿cómo va a ser la niña? Preciosa".

En cuanto a su cambio de look, la presentadora explicó que se debe a querer tener un aspecto más veraniego en esta época del año: "Pues que viene el verano, un poquito de luz, ya está". Pedroche salía del espectáculo 'Bingo para Señoras', donde aplaudió la labor de Lorena Castell. "Pues una maravilla. Lorena es que es la mejor", concluyó.

Con estas declaraciones, Cristina Pedroche ha demostrado una vez más que está disfrutando de su embarazo y que las críticas no afectan nada a su felicidad y bienestar, por lo que seguirá compartiendo en sus redes la recta final antes de la llegada al mundo de su primera hija.