Cristina Pedroche rinde homenaje a Isabel Pantoja

MADRID, 12

Aunque no lo parezca estamos en época de Carnavales y ya que no lo vamos a celebrar por las restricciones de la Covid, son muchas las personas que han aprovechado sus redes sociales para disfrazarse y crear contenido en ellas con estas publicaciones que no solamente nos entretienen, sino que nos hacen pasar un buen rato.

Cristina Pedroche ha hecho algo parecido, ha utilizado sus redes sociales para mostrar el disfraz que se ha puesto en el día de hoy, pero porque ha aparecido en su programa 'Zapeando' rindiendo homenaje a Isabel Pantoja con uno de los vestidos que la tonadillera lució en su vuelta a los escenarios tras el fallecimiento de Paquirri.

La pareja de Dabiz Muñoz ha subido a sus stories unos vídeos bailando e interpretando la canción 'Marinero de luces' y lo cierto es que la hemos visto de lo más entregada al papel de Isabel Pantoja... algo que nos ha sorprendido porque no sabíamos que la colaboradora de televisión era fan de la cantante, pero que nos ha quedado claro que lo suyo es el espectáculo.

De esta manera, Cristina Pedroche ha homenajeado a Isabel Pantoja en uno de los momentos más complicados para esta ahora que no tiene relación alguna con su hijo, Kiko Rivera, y que está en el foco mediático por los tejemanejes económicos que ha realizado en los últimos años.