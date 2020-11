Cristina Pedroche sopla las velas junto a su mejor regalo de cumpleaños, su marido Dabiz Muñoz

MADRID, 3 (CHANCE)

En un año especialmente complicado para todos, Cristina Pedroche disfruta de una discreta celebración de cumpleaños en la que no pudo faltar el pilar fundamental de su vida, su marido Dabiz Muñoz. Con una sonrisa en la cara por el buen momento personal que está viviendo, y con muchas ganas de poder despedir este año, la colaboradora de televisión reconoció que está muy nerviosa con todos los preparativos para que sea una noche muy especial en la que todos podamos olvidarnos de este fatídico año.

Pese a que no es el mejor momento para celebrar, Cristina celebró su 32 cumpleaños con una cena muy íntima junto a su marido y unos amigos. Emocionada, la presentadora reconoció que lo tiene todo en la vida, por lo que no puede pedir otra cosa al soplar las velas que no sea salud para todos.

Para la ocasión, Pedroche sorprendió con un look en blanco y negro con el que acaparó todas las miradas. Y es que la comunicadora presumió de piernas con unos llamativos shorts de estampado cowboy, unos originales botines blancos y un bolso en los mismos tonos. Tras la cena, y abrazada a Dabiz Muñoz, Cristina nos ha atendido con la simpatía y la sonrisa que siempre la caracteriza.

- CHANCE: Felicidades.

- CRISTINA: Muchas gracias.

- CH: 32 añitos ya ¿Cómo se llevan?

- CRISTINA: Muy bien, la verdad que muy bien, estoy muy contenta, muy agradecida y emocionada.

- CH: A celebrarlo con tu chico y con amigos.

- CRISTINA: Sí, como tiene que ser porque con la familia tampoco se puede mucho, nos estamos cuidando así que una cenita y ya está.

- CH: ¿Algún regalo especial que te hayan hecho?

- CRISTINA: Pues me han regalado muchas cositas y en casa sé que me están esperando muchos ramos de flores, que me gustan las flores.

- CH: ¿Qué balance haces de este año?

- CRISTINA: Un año complicado, solo deseo que termine ya y que el año que viene sea mejor no solo para mí, para todos.

- CH: Un año más te vamos a ver en nochevieja.

- CRISTINA: Estoy con los nervios porque es un año muy complicado para todos nosotros, me gustaría que la gente pusiera antena tres y se despidiera del año conmigo, estuviéramos entretenidos unos minutos para olvidarnos de esto. A mí también me cuesta, lo haré lo mejor posible

- CH: Habrás soplado las velas. ¿Qué deseo has pedido?

- CRISTINA: Mucha salud, mucho trabajo y mucho amor, no debería de pedir nada porque lo tengo todo, lo que más pido es salud para todos. Al final da igual que tengas mucho trabajo o mucho amor, si no tienes salud no sirve de nada, que se acabe ya este año y que saquen la vacuna.

- CH: Este año, aparte del virus, os han pasado un par de cositas a vosotros.

- CRISTINA: Sí, nos ha pasado de todo, pero no me quejo, estamos bien, tenemos muchas ganas, muchas ideas, mucho talento para seguir.

- CH: La pareja sale más fortalecida ¿no?

- CRISTINA: Eso por supuesto.