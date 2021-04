Cristina Piaget, centrada en su carrera como actriz

MADRID, 11 (CHANCE)

Cristina Piaget ha vuelto a subirse a la pasarela y no puede sentirse más orgullosa: "Yo fui una top de los 90, pero que no se esperen ver a la misma, yo soy así ahora, esta es la mejor versión de mí misma y cuando lo aceptas, pierdes el miedo".

La modelo ahora ha dejado a un lado su faceta como modelo y está centrada en su carrera como actriz: "Me atrevo a decir que este es mi momento como actriz, la imagen antes eclipsaba mucho la capacidad interpretativa y ahora me están llegando muchas cosas". Y es que Cristina asegura que es un regalo que se pueda llevar a cabo la Fashion Week de Madrid: "Volver y ver que todo sigue adelante. Es un regalo a la sociedad trasmitir este mensaje a la sociedad. Nos da un poco de esperanza que volvemos a recuperar lo que nos parecía normal".

El vídeo del día Llegada de Sánchez a Dakar (Senegal)

En cuanto a los proyectos que tiene ahora mismo encima de la mesa, Cristina nos desvela que: "Ahora mismo me he estrenado como dramaturga con un cortometraje que se llama photocall, que profundiza en la identidad del ser humano que no se ve sustentada en la imagen y el género. El actor principal interpreta a una diva, ahora hemos tenido que parar un poco. Y también moviéndome mucho como actriz, me atrevo a decir que este es mi momento como actriz, la imagen antes eclipsaba mucho la capacidad interpretativa y ahora me están llegando muchas cosas. voy a estrenar ahora un trabajo con mi hijo, como actor también, al que le están llamando también un montón".