Cristina Porta y Luca, la historia de amor de 'Secret Story'

MADRID, 17 (CHANCE)

De todos es sabido que una historia de amor en un reality siempre engancha a los espectadores del programa, aunque lo cierto es que como ésta no se caracterice de verdad no cala en todos aquellos seguidores de los dos protagonistas. Además, no siempre nos encontramos con una carpeta, en muchas ediciones hemos visto varias, pero siempre prima la que más empatía cree en el público.

En esta ocasión, Cristina Porta y Luca Onestini están llenando de contenido todas las semanas el programa con su historia de amor. Aunque ellos lo quieren etiquetar como una amistad o incluso una relación de hermanos, la audiencia no es tonta. Es más que palpable los sentimientos que ella tiene, pero también los que el hermano de Gianmarco siente en lo más profundo de su ser.

Los dos se buscan con la mirada, con las manos, no pueden estar muchos minutos separados porque se desconciertan, discuten, se pelean y se enfadan si uno de ellos no le da las buenas noches al otro. Vamos, lo típico que empieza a ocurrir entre dos personas cuando se empiezan a querer.

¿El problema? Que Luca tiene muy cerca la sombra de su hermano. Aunque la historia entre Gianmarco y Adara caló entre los espectadores, a las semanas vimos que todo lo que se había vivido en la casa de 'Gran Hermano' había sido mentira y la gente creyó antes a ella que al italiano, por lo que toda carpeta que quiera crear su hermano Luca se va a ver manchada por la sombra de 'montaje'.

Y quizás lo sea, eso no lo puede asegurar nadie, pero lo cierto es que Cristina Porta está tremendamente enganchada a esta relación que se ha creado con él y Luca, aunque no quiera, cada día se muestra más apegado a esta mujer que parece haberle roto todos los esquemas que tenía cuando se aventuró en este reality... ¿cómo terminará esta carpeta de amor?