Cristina Rapado nos habla de la delicada situación de Camilo Blanes

MADRID, 28 (CHANCE)

Tras las imágenes que pudimos ver este sábado en 'Fiesta' de Lourdes Ornelas en casa de su hijo impidiendo que malas compañías se instalaran con él en su hogar, Europa Press ha conseguido hablar con Cristina Rapado, una de sus amigas, sobre ello y nos ha desvelado que la situación que vive es complicada.

Lo primero que nos ha querido comunicar es que ha decidido no va a hablar más de Camilín porque tiene un problema judicial con Lourdes Ornelas: "Yo ya no me voy a pronunciar en nada referente a Camilín, hay un juicio pendiente con Lourdes, hubo un acto de conciliación en el cual me pedía 80 mil euros por hablar de ella... hasta que no salga el juicio no voy a hacer ningún tipo de declaración".

Rapado sí que ha advertido que cuando sea el juicio se entenderá porque Camilín no quiere saber nada de su madre: "Cuando salga el juicio a la luz, tendré que aportar las pruebas que yo tengo y esos mensajes que tengo de Cami y entenderemos todos el porqué del estado actual de Cami porque nadie llega a un estado así porque sí, Lourdes me ha querido demandar y cuando sea el juicio, como testigo mío, tendremos que llamar a Cami y todo se verá".

La amiga de Camilín calificaba el momento que está viviendo este como 'un viaje sin retorno' y nos dejaba claro que Lourdes lo que tendría que hacer es ayudarle y no demandar a la gente: "Las energías que tiene que tener Lourdes deberían ser unas energías, no para demandarme a mí, para la recuperación de Cami, no me quiero pronunciar más porque la verdad es que estamos en un túnel que es un viaje sin retorno, ya lo era hace unas semanas".

Eso sí, Cristina nos confesaba que apoya totalmente que Lourdes fuera a la casa de su hijo recientemente a impedir que se instalaran malas compañías con él: "Ahí apoyo a Lourdes, tiene mi apoyo y me pongo en su lugar porque es la madre y tiene que tener un dolor grandísimo, me uno a ella y a ese dolor y lo que hace está bien hecho, el ir a sacar a esos satélites que lo único que están haciendo es perjudicar la vida de Cami, le llevan productos insanos".