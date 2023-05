Cristina Reyes, estilista de Tamara Falcó, deja en el aire si será Carolina Herrera quien diseñe su vestido de novia

MADRID, 18 (CHANCE)

Sin tiempo que perder tras romper su acuerdo con 'Sophie et Voilà', Tamara Falcó trabaja a contrarreloj para encontrar una firma que diseñe su vestido de novia a tan solo 52 días de su boda con Íñigo Onieva. Tal y como ha revelado su entorno, más de 50 marcas y diseñadores se han puesto en contacto tanto con la marquesa de Griñón y con su equipo de estilistas para presentarle sus propuestas y ofrecerse a vestirla en su gran día.

Aunque en un primer momento se especuló con que la hija de Isabel Preysler se decantaría por alguna prestigiosa firma de alta costura internacional como Valentino, Dior o Giambattista Valli, en las últimas horas cobra fuerza el nombre de Carolina Herrera, con la que se rumorea que Tamara ya habría llegado a un acuerdo para que diseñe su vestido -o vestidos- de novia.

Coincidiendo con estas informaciones, una de las dos estilistas de cabecera de la marquesa, Cristina Reyes, se ha reunido con ella en el piso que comparte con Íñigo en el centro de Madrid. Al igual que aseguró tras salir a la luz la ruptura de Tamara con 'Sophie et Voilà', la mujer encargada de que la familia Preysler derroche elegancia en cada una de sus apariciones, ha dejado claro que no será ella quien se encargue de su vestido de novia: "Hemos estado probando looks para 'El Hormiguero'"

Sin embargo, y tras revelar que ha visto a Tamara "muy bien" y "tranquila" a pesar del estrés que supone tener que empezar de cero con su look nupcial a 50 días de su boda, Cristina no ha podido evitar una sonrisa cuando le hemos preguntado si finalmente se decantará por Carolina Herrera como se ha dicho. "No tengo ni idea, no me ha contado nada" ha asegurado sin mucha convicción, insistiendo en que en este tema ella no está al lado de la marquesa como estilista sino "como amiga".