Cristina Rodríguez, con nueva fecha de boda tras retrasarla por la pandemia del Covid

MADRID, 19 (CHANCE)

Cristina Rodríguez alcanzó la popularidad mediática por su trabajo en "Cámbiame" al lado de Pelayo Díaz y Natalia Ferviu, pero es una de las estilistas y diseñadoras de vestuario más conocidas y laureadas de nuestro país. Nominada por sexta vez a los Goya por su trabajo en "Explota", hemos podido hablar con ella y, pletórica, nos habla de sus proyectos, entre los que se encuentran pasar por el altar con su pareja, Raúl García, después de tras suspender su boda - prevista para el verano pasado - a causa de la pandemia del Coronavirus.

- CHANCE: Enhorabuena, cinco veces a los Goya.

- CRISTINA: Esta es la sexta. Madre mía.

- CH: ¿Cómo lo vives?

- CRISTINA: Lo vivo igual que el primer día, con la misma ilusión, soy una niña pequeña con 51 años, disfruto las cosa. Para mí estar nominada es maravilloso, con esta película con 'Explota' que es un musical de los años 70, arriesgamos mucho, hemos hecho cosas interesantes, me da pena que o esté nominado el directo, creo que se lo merecía y también la directora de arte. Estoy muy contenta, no sé si lo voy a ganar, ojalá, ya por pesada que me lo den. Me siento querida por mis compañeros de la profesión así que estoy muy contenta, como la primera vez.

- CH: Tiene que pensar en el outfit para ese día.

- CRISTINA: Primero tengo que adelgazar, entre el confinamiento y todo me he puesto como una vaca, es muy difícil trabajar 14 horas y comerte un carpacho, yo soy muy comilona. Pensarlo me cuesta mucho, todo me parece poco siempre, ahora con el complemento de la mascarilla será complicado, es muy triste tener que lelvar mascarilla.

- CH: Qué pasará con tu boda.

- CRISTINA: La he tenido que retrasar, de junio a julio, ahora la he retrasado al 2021, me caso en julio que lo contaba a vuestras compañeras que no recuerdo ni la fecha, el 17 o 18 de julio. A ver si puedo y hacemos una fiesta, para mí lo importante es estar con los que tengo que estar y pasarlo bien, querernos y divertirnos, e gustaría no llevar mascarilla, pero a ver qué pasa.

- CH: ¿Lo volvería a retrasar?

- CRISTINA: Yo no soy nada dramática, si tenemos que hacerlo, se hace. No quiero estar con mascarillas, quiero besarnos, tocarnos... no tengo que casarme porque sí, me tengo que casar porque quiero estar con mi gente, mis amigos, mi familia y quiero que todos nos los pasemos muy bien. Dos o tres días de fiesta.

- CH: ¿Cómo te ha afectado el Covid y Filomena?

- CRISTINA: Yo tuve el Covid en marzo, creo que soy el paciente 0, yo sabía que me iba a tocar porque estamos todo el rato con gente, vistiéndolos, en sitios pequeños, hacía mucho frío, yo sabía que iba a ser de las primeras. Nos confinaron el viernes y el domingo ya estaba enferma. Pasé la pandemia regular, parte la pasé sola, estuve más de dos meses sola, ni mi chico ni nada, pero llevo bien la soledad. Aprendí a cocinar, puedo irme mañana a Masterchef. El primer día que nos dejaron trabajar empecé a trabajar y he trabajado mucho. Cundo creía que iba a salir el sol ha llegado Filomena. Esta semana ha sido de las más duras de mi vida profesional, trabajar, ir de compras, hacer pruebas de vestuario con estas condiciones ha sido muy difícil, pero he salido airosa, he hecho pruebas de vestuario así que lo malo ya ha pasado. He empezado la semana con una nominación.

- CH: Después de tanta penuria se vive más intensamente las nominaciones.

- CRISTINA: Claro, soy una persona muy positiva y he estado esta semana súper negativa, enfadada, este fin de semana con migrañas, ha sido de los nervios.