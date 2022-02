Cristina Tárrega sobre Ana Rosa Quintana: "Tiene mucha fuerza"

MADRID, 26 (CHANCE)

Cristina Tárrega es de esas colaboradoras de televisión que nunca deberían faltar en los programas, ya que su pasión por este mundo y todos los años que lleva comunicando la avalan como uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Eso sí, muchas veces su nombre resuena por informaciones de otras personas -como en este caso- que por sus opiniones. Hace unos días, escuchábamos a Rafa Sánchez asegurar en televisión que en el pasado mantuvo una relación con ella y nuestra protagonista nos ha atendido para confesarnos qué le pareció

La colaboradora desvela que estaba con su marido viendo la entrevista de Rafa Sánchez cuando el cantante contó que ambos tuvieron una relación: "lo estaba viendo con mi marido en casa, fue fantástico muy bien, muy bien, además lo vimos los dos". Confirma que tuvieron una relación formal y asegura que le sigue teniendo cariño: "fuimos novios y yo le he querido mucho a Rafa, lo sigo queriendo mucho. En mi casa es muy querido".

Habla del cantante y de las declaraciones que hizo: "él habló con mucho cariño sobre mí, dijo que yo era un volcán, dijo que el estribillo no me había gustado, no por nada. Decía mi madre no quiere verme con mujeres como tú, no era su madre, con la que yo me llevaba bien, era su fuero interno que pasó al lado bonito para él de la vida". Tiene en alta estima a Rafa Sánchez y asegura que siguen manteniendo el contacto a día de hoy: "hombre, por favor, nos escribimos después de la entrevista, nos escribimos a veces y creo que es el mejor dj y el mejor showmen que hay en el escenario".

Cristina Tárrega asegura que Ana Rosa Quintana está deseando volver al trabajo y retomar su vida: "hombre, está ya cansada de descansar, ya tiene mucha fuerza" y nos ha comentado que la periodista es muy necesaria para comentar las noticias de actualidad: "nos hace falta sus editoriales, las cosas que ella dice, cómo ve su punto de vista. Pero bueno, no me puedo quejar porque la tengo siempre muy cerquita".

La colaboradora de televisión nos ha revelado cómo son los encuentros con Ana Rosa Quintana y cuáles son las medidas de seguridad que deben cumplir en sus visitas: "la veo mucho, nunca me había hecho tantas PCR como con esta amistad de Ana porque es un momento en el que hay que cuidarla. Si te acercas a ella hay que estar con unas medidas, no por nada, aunque ella está fuerte y feliz".

Cristina ha querido mandar un mensaje a Emma García por la pérdida de su padre, noticia que salía a la luz este viernes con un post de la presentadora: "esto es lo más difícil de superar, cuando pierdes a alguien que ha sido un eje central en tu vida, como es tu papá". Además, ha dejado claro que el padre de la presentadora tiene que estar muy orgulloso por el buen trabajo que hace la periodista y presentadora: "ha trabajado con rigor y se ha comportado como lo que es: una señora".

Cristina Tárrega prefiere no hacer comentarios acerca de la posible ruptura entre Rocío Flores y Manuel Bedmar por lo corta que ha sido su relación: "no me pronuncio porque, hasta los seis meses, no me creo nada", lo que sí que nos ha asegurado es que le tiene cariño a Rocío Flores por la ayuda que le ofreció Rocío Jurado en su día: "es una chica muy linda, le tengo cariño desde el primer día que la conocí de la mano de su madre sí. A ver, yo siempre le voy a tener mucho cariño a todo lo que venga de Rocío Jurado porque a mí siempre me ha dado grandes entrevistas, me ha ayudado mucho en mi carrera".

La colaboradora de televisión ha dejado claro que apoya toda la familia de Rocío Jurado, incluyendo a Rocío Carrasco, Rocío Flores y Gloria Camila Ortega: "siempre estaré agradecida a Carrasco, Flores, a todo lo que sea su descendencia, Gloria Camila. A todas por igual, que quede muy claro" y en cuanto a si debería haber reconciliación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco, sentencia: "me gustaría que sucediera lo que Rocío Jurado habría querido que sucediera y creo que ninguno sois tontos".