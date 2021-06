Cristina Tárrega, indecisa: "Es imposible no creerte a Rocío Carrasco y es imposible no creerte a la niña"

MADRID, 4 (CHANCE)

Cristina Tárrega es una de las colaboradoras que comparten plató en 'El programa de Ana Rosa' con Rocío Flores y, con el corazón dividido tras ser testigo del sufrimiento de la joven pero sin dudar sobre el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco, cree que todos deberíamos poner nuestro granito de arena para intentar unir a madre e hija porque es lo que hubiese hecho Rocío Jurado de seguir viva.

"Yo no me pronuncio hasta el final. Estoy de acuerdo con todos y con ninguno", asegura la comunicadora, confesando que "no soy de precipitarme, sino de empatizar y estar con todos", por lo que no duda en asegurar que le ha sorprendido "todo" lo que ha escuchado en las últimas semanas.

"Es imposible no creerte a Rocío y es imposible no creer a la niña y a David hijo. Soy madre", señala Cristina, asegurando que si "Rocío Jurado viera todo esto intentaría unir. Yo creo que todos deberíamos intentar unir".

Aun sin querer posicionarse, la colaboradora confiesa que "lo que ha pasado Rocío Carrasco es muy duro y yo lo desconocía". "Cada uno es libre de contar lo que le de la gana", opina, poco esperanzada con un hipotético acercamiento entre madre e hija: "Solo me queda rezar. Para que todo el mundo haga las cosas bien. Hay que vacunarse contra el rencor y el odio. Hablo de la madre y de la hija". "Yo creo que todo al final se pone en su sitio. Yo creo que todo se soluciona, pero lo importante es que ellas se reencuentren. La clave la tiene Rocío".