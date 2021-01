Cristina Tárrega nos da su opinión acerca del conflicto de Kiko Rivera con Isabel Pantoja

MADRID, 31 (CHANCE)

La guerra que hay abierta entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja no nos la esperábamos ninguno, de hecho era impensable que el pequeño del alma, con su piel de canela, se enfrentase públicamente contra la mujer que le ha dado la vida. Más que impensable, imposible, ya que siempre han demostrado tener una unión y un vínculo superior al de cualquier madre con su hijo, pero la vida es así y cuando menos se lo esperaba el dj se dio cuenta que había vivido una mentira desde el día en el que nació.

Cristina Tárrega, amiga de Isabel Pantoja, nos ha dejado claro que se quiere mantener al margen porque es una situación muy delicada y no quiere salir salpicada: "Yo me mantengo al margen de estas cosas, yo la conozco y creo que esto que está sucediendo nos ha pillado a todos por sorpresa".

La periodista no dudó en ir a ver la obra de teatro de Jorge Javier Vázquez en Torrejón de Ardoz y allí dejó claro que no quería hablar sobre el conflicto que hay entre la cantante y su hijo. En cuanto al dinero que podría tener Isabel Pantoja en el extranjero, la colaboradora de Ana Rosa contesta: "No lo sé, no tengo ni idea".

Y es que, a Cristina Tárrega le pasa como a todos los amigos de Isabel Pantoja... es una situación tan complicada para ellos que no quieren mojarse públicamente por miedo a perder la relación con Kiko o con la madre, por eso, prefieren no posicionarse delante de un cámara, pero como todo el mundo... tendrán una opinión que expresarán en su círculo más cercano.