Críticas al PSOE por plantear en el Congreso medidas ya anunciadas de Inteligencia Artificial

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La oposición ha criticado al PSOE por someter a debate en el Pleno del Congreso una iniciativa con medidas "genéricas", ya anunciadas y ni siquiera pactadas en el Plan de Recuperación, dirigidas al fomento de la Inteligencia Artificial (IA).

De hecho, a excepción de su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, ninguna formación ha aplaudido la proposición no de ley elegida por los socialistas para el Pleno de esta semana, "sobre el impulso al desarrollo y la adopción de tecnologías disruptivas basadas en la Inteligencia Artificial y las encaminadas a aumentar la confiabilidad en esta".

"¿Para qué esta PNL? Creo que para hacer marketing de la política del Gobierno, apenas habla de la IA y la digitalización, no proponen absolutamente nada, no hay medidas concretas", ha aseverado Idoia Sagastizabal, del PNV, señalando que se limita a "aportaciones genéricas" que además no han sido siquiera pactadas con los grupos ni las administraciones antes de aprobar el Plan de Recuperación.

"Impulsar, promover, trabajar, favorecer... Ningún compromiso presupuestario, plazos", ha abundado Ferrán Bel, del PDeCAT, que cree que "como declaración o buenas intenciones está bien, pero se queda un poco corto".

Para el diputado del PP José Luis Pedreño la iniciativa se trata de "una tomadura de pelo": "Si se van a hacer, ¿para qué lo traen? La Cámara no está para estas cosas", ha dicho, censurando el "suspenso absoluto" de la Secretaría de Estado de Digitalización e IA, "sin resultados" sobre su Estrategia Nacional de IA y "la espantada de 25 altos cargos" del departamento.

"Ejecuten ya las medidas que se establecen en los planes anunciados. Pónganse las pilas, que aquí estamos con el rumbo perdido, en digitalización y no digamos en la IA", ha concluido.