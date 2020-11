Críticas a Vox en el Congreso por pedir estudiar exclusivamente en castellano: "Si no lo consiguió Franco, ahora menos"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El PSOE, Podemos y las formaciones soberanistas han denostado este martes en el Congreso una iniciativa de Vox pidiendo al Gobierno que garantice el derecho de los españoles a estudiar "exclusivamente" en castellano, lo que interpretan como una "imposición" del castellano, olvidándose del resto de lenguas cooficiales. "Si no lo consiguió Franco, no lo van a conseguir ustedes", ha resumido el diputado de Compromís, Joan Baldoví.

Los de Santiago Abascal han llevado este martes al Pleno de la Cámara esta proposición no de ley en plena polémica por la reforma de la LOMLOE o Ley Celaá, que entre sus novedades suprime la mención expresa al castellano como lengua vehicular en la educación.

Vox sostiene que "ya es hora" de que el Estado "ponga orden" en el uso del castellano y de que garantice a través de una serie de medidas el derecho y el deber de todo español de conocer la lengua oficial, como establece la Constitución, y el de los padres a elegir para sus hijos esta lengua como vehicular de todas las asignaturas curriculares.

"Esto no va de imposición sino de libertad y de cumplimiento constitucional y normativo", ha señalado el diputado de Vox Juan José Aizcorbe durante la defensa de su propuesta, en la que ha llamado a dejar de lado "la obediencia a los credos nacionalistas" que abogan por la inmersión lingüística.

NO LES DEN BAZAS A LOS INDEPENDENTISTAS...

Tanto el PP como Ciudadanos y UPN han venido a compartir la tesis de los de Abascal, si bien el diputado 'popular' José Antonio Bermúdez de Castro les ha afeado que su texto no refleje la cooficialidad de las lenguas que sí contempla la Constitución de 1978. "No les den bazas a los independentistas. Si se defiende la Constitución hay que cumplirla entera", ha aseverado Bermúdez de Castro.

Por su parte, el diputado de Cs José María Espejo ha aprovechado su intervención para subrayar al PSOE que aún está a tiempo de "rectificar" la polémica enmienda a la Ley Celaá para blindar por ley que el castellano sea la lengua vehicular junto con las demás lenguas cooficiales.

A partir de ahí el resto de partidos se han centrado en cargar contra la iniciativa de Vox en un debate en el que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha visto obligada a quitar la palabra a los diputados del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, y de la CUP, Albert Botrán, por expresarse en gallego y catalán, respectivamente, y no atender sus requerimientos de que lo hicieran en castellano, la lengua común en el Congreso y a la que se deben reglamentariamente.

RESPETEN AL TC Y A LA CONSTITUCIÓN

Desde el PSOE Sergio Gutiérrez ha dicho que puede entender que a Vox no le guste lo que establece la Constitución respecto de las lenguas que coexisten en España pero le ha pedido que al menos la respete, acate las sentencias dictadas en este sentido por el Tribunal Constitucional y que se sienta "por una vez" orgulloso de la diversidad de España dejando de confundir "lenguas con nacionalismos".

En la misma línea Sofía Castañon, de Unidas Podemos, ha dado las gracias a los de Abascal por reafirmar la España plurilingüe y le ha advertido de que no conseguirán cambiar con su "rodillo" esa realidad. "Rodillos más pesados han pasado y seguimos aquí hablando, leyendo y cantando en la lengua de los pueblos --ha afirmado--. No les queda odio propio que tragarse, no ni na'".

"Todo vuelve, las hombreras, los pantalones de campana, Gibraltar y el debate del castellano perseguido en Cataluña", ha comenzado diciendo el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, quien ha ilustrado que no es el castellano el que está "perseguido y amenazado" en el país en tanto que en el Congreso no se permite hablar otra lengua que ésa, como así lo ha intentado al expresarse en catalán.

Y tanto él como su homóloga de Bildu, Mertxe Aizpurua, han avisado de que ni Vox ni nadie conseguirán que el castellano sea un "elemento de imposición" como ocurrió durante el franquismo. "No pudieron entonces y no podrán ahora", ha verbalizado Aizpurua.

Como "colonialistas desfasados" ha calificado el diputado de Compromís, Joan Baldoví, a los de Vox por presentar una iniciativa con la que evidencian que sólo les importa una lengua, la suya, mientras que Laura Borràs, de Junts, ha lamentado que sólo defiendan que "el idioma castellano es uno grande y libre" y les ha advertido, además de que la España "uniforme" con la que sueñan "no existe".

"El monolingüismo que ustedes pretenden imponer es un error", ha añadido, por último, la diputada del PNV Josune Gorospe, quien ha lamentado que Vox sitúe al castellano en una situación de debilidad que es "falsa".