Cruce de denuncias entre PSOE y PP por un supuesto caso de compra de votos en Jaén

JAÉN, 28 (EUROPA PRESS)

PSOE y PP han protagonizado en Jaén en las últimas 12 horas un cruce de denuncias ante la Policía Nacional después de que los socialistas hayan puesto en conocimiento de las autoridades un supuesto caso de compra de votos en el que estarían implicados dos ediles y miembros de la candidatura 'popular' en la capital. La respuesta del PP ha sido la de interponer otra denuncia contra quienes le han acusado "de forma falsa de cometer un delito".

Según recoge la denuncia del PSOE a la que ha accedido Europa Press, fue el secretario de Organización del PSOE, Jacinto Viedma, el que sobre las 20.30 horas de este sábado se personó en la Comisaría para denunciar con pantallazos de conversaciones de WhatsApp que Antonio Losa y Manuel Palomares, miembros de la candidatura del PP en la capital y concejalas en el último mandado, estarían implicados en un supuesto caso de compra de votos.

En dichas conversaciones adelantadas por la Cadena Ser, se recoge cómo Manuel Palomares se compromete con un tal Fernando a 'cumplir con lo acordado' y le recuerda que tiene hasta las 20,00 horas para depositar el voto en el Colegio Ruiz Jiménez, donde alguien con el 'cartel del PP' les ayudará a votar.

'Vale pero eso cuando me lo dan que te dije que me hacen falta. Si no nos pagan no vamos a votar', le responde el tal Fernando a Manuel Palomares.

Por su parte, el PP, a través de un comunicado, ha lamentado que desde el PSOE de Jaén se recurra a "maniobras sucias" para "intentar enmarañar" la jornada de votación. Los populares han rechazado "rotundamente" las acusaciones y se han mostrado "totalmente convencidos de que ningún miembro de este partido ha realizado acciones ilegales para conseguir el apoyo de los jiennenses".

"Nos encontramos más bien ante una clara maniobra del estilo Reyes para tratar de poner en ventilador y tapar las vergüenzas de los escándalos de compra de votos por parte del PSOE en muchos pueblos que se están destapando en los últimos días", señalan desde el PP.

Los dos concejales también acudieron a última hora del sábado a las dependencias policiales para interponer una denuncia por acusaciones falsas y pedir que "por la justicia y los fuerzas del orden se llegue hasta el final para desmontar la acusación del PSOE y se haga justicia".

Además, se ha indicado que tanto Losa como Palomares han puesto a disposición de la Policía sus terminales móviles para que puedan comprobar el historial de mensajes y llamadas y así "esclarecer cuanto antes estas falsas acusaciones".