Cs acusa a Feijóo de "complicidad" con el nacionalismo y cree que recurrirá a la antigua Convergència si es necesario

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El diputado de Ciudadanos en el Congreso Guillermo Díaz ha recriminado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que mientras los constitucionalistas se manifestaban en favor de la enseñanza en castellano en Cataluña, él hiciera pública su aspiración de lograr la "cordialidad lingüística" en España, unas palabras tras las que, desde su punto de vista, se esconde cierta "complicidad" con el nacionalismo y su intención de pactar con la antigua Convergència si lo estima necesario.

Así lo ha puesto de manifiesto Díaz en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, en la que se ha felicitado del éxito de la manifestación convocada este domingo en Barcelona por la plataforma 'Escuela de todos' y que, según ha dicho, fue una marcha que se hizo "contra" el Ayuntamiento de Barcelona, contra la Generalitat y también contra el Gobierno de España.

Tras resaltar que el grueso de la cúpula de Cs estuvo allí, con Inés Arrimadas a la cabeza, ha destacado la ausencia de Feijóo y ha explicado que en la formación naranja han recibido "con estupor" sus palabras en favor de conseguir "la cordialidad lingüística en España, garantizar el conocimiento de las lenguas y garantizar la libertad en el conocimiento y libertad de las lenguas de España".

"Hemos escuchado a Feijóo hablar de cordialidad con el nacionalismo", ha interpretado Díaz, para quien el líder del PP, está "loco con pactar con el PNV" y también tendría intención de hacerlo con la antigua Convergència, ahora dividida entre varias formaciones independentistas como Junts y el PDeCAT.

"Uno no es cordial con el nacionalismo, no es cordialidad, es complicidad", ha apostillado el diputado naranja, añadiendo que "no hay mayor cordialidad que cumplir la ley" y estar en contra de quienes "no permiten la ejecución de las sentencias".