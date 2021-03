Cs acusa al Gobierno de "postureo político" por anunciar ayudas a las empresas y luego no aprobarlas

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha acusado este martes al Gobierno de "postureo político" por anunciar desde hace dos semanas "a bombo y platillo" un plan de ayudas para las empresas afectadas por la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 para después no aprobarlas.

"Que se deje ya de postureo y que piense que la gente necesita esas ayudas y la economía pueda salir del bache en el que se encuentra", ha implorado su portavoz adjunto Edmundo Bal en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Bal ha recordado que su formación ya defendió un plan concreto para estos negocios en los últimos Presupuestos Generales del Estado de 2021 y que, pese a anunciarlo "haciéndose la foto", el Gobierno sigue "sin concretar cómo deben ser estas ayudas".

En este sentido, ha lamentado que el propio presidente no fuera capaz de responder a la líder de Cs, Inés Arrimadas, sobre el carácter de esta línea de facilidades --"se dedicó a poner caras y aspavientos", ha censurado--, y ha reiterado la necesidad de que estos recursos se transfieran directamente a las empresas y no sean créditos. "No nos valen las ayudas financieras, nos hacen falta ayudas directas", ha subrayado.

A LA ESPERA DEL PLAN DE AYUDAS DIRECTAS

El Gobierno contemplaba este martes la aprobación de esta línea de ayudas anunciada por Pedro Sánchez hace ya dos semanas, algo que ahora se espera para el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

Sin embargo, el Ejecutivo aún no ha concretado cómo se gestionarán estos fondos, ni tampoco qué peso tendrán las exigidas ayudas directas para compensar costes fijos y pérdidas de las empresas más afectadas por la crisis provocada por la pandemia y sus restricciones.

Diversas informaciones publicadas en medios apuntan a que, de los 11.000 millones anunciados por Sánchez, 5.000 millones irían a ayudas directas a las empresas, 1.000 millones para la capitalización de sociedades y otros 5.000 millones para reestructuraciones de deuda.

Las exigencias de Unidas Podemos planteadas para ese decreto ley que debe aprobar el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de Nadia Calviño contemplan que, al menos, se dediquen 8.000 millones en ayudas directas, sujetas a condiciones como el mantenimiento del empleo o una tributación por ingresos reales, y no limitarlas a sectores determinados.