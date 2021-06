Cs acusa de "partidismo" al PP en Granada y le insta a mostrar un papel que obligue a Salvador a ceder la alcaldía

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha acusado este martes al PP de "partidismo" en el Ayuntamiento de Granada, donde abandonó el Gobierno municipal que compartía con Cs, y le ha instado a mostrar el documento escrito que supuestamente obliga a Luis Salvador a dejar la Alcaldía para que la ocupe el PP durante los dos próximos años.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja tras la Junta de Portavoces, le han preguntado a Bal que hará Ciudadanos para dar estabilidad al Ejecutivo municipal --donde se han quedado únicamente Salvador y otro concejal de este partido, tras la salida de los siete ediles del PP y dos de Cs--, y si se plantea un pacto con el PSOE.

Ha respondido que la situación no ha variado respecto a la semana pasada y que la formación naranja sigue pidiendo "responsabilidad" al PP y que se reincorpore al Ejecutivo de Granada porque "se lo merecen los granadinos".

"No se pueden adoptar decisiones siguiendo un interés puramente partidista de ocupar un sillón" en una ciudad donde hay "un Gobierno que funciona" y con cuya gestión "la gente está satisfecha", ha subrayado.

A continuación, Bal ha dicho a los 'populares' que "exhiban el papel" con el compromiso que, según ellos, adoptaron ambos partidos al comienzo de la legislatura en Granada para que Ciudadanos ocupase la Alcaldía durante la primera mitad del mandato y los dos años siguientes estuviese en manos del PP.

"En otros municipios, cuando se ha llegado a ese compromiso, han firmado un papel las directivas nacionales" de los dos partidos, ha añadido.

PETICIÓN DE VOX PARA DISOLVER EL AYUNTAMIENTO E IR A ELECCIONES

Por otro lado, el portavoz de la formación naranja ha criticado la petición que ha hecho Vox a la Junta de Andalucía para que active ante el Gobierno central el mecanismo legal para disolver la corporación municipal en Granada y convocar elecciones en un plazo máximo de tres meses por la crisis que vive el Consistorio. Según Vox, Salvador tiene "secuestrado" al Ayuntamiento y eso provoca una "total parálisis de la gestión" de la ciudad.

En opinión de Bal, esta es una iniciativa "verdaderamente surrealista y completamente disparatada", ya que la disolución de un Ayuntamiento se puede solicitar al Consejo de Ministros si esa institución "infringe gravemente las obligaciones constitucionales", pero no porque "un grupo municipal se quede en minoría" gobernando.

El diputado cree que esta iniciativa de Vox no prosperará y que es solo "otra de las cientos de acciones" de este partido que finalmente no son admitidas, como ha ocurrido con varias querellas o denuncias que ha interpuesto. "Es una política de teatro, de 'performance', que no va a llegar a ningún buen puerto", ha pronosticado.