Cs acusa a PSC de avalar unos Presupuestos "idénticos" a los de otros Governs independentistas

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusado al PSC de avalar unos Presupuestos de la Generalitat para 2023 que son "sustancialmente idénticos" a los de anteriores Governs independentistas, y con los que cree que los socialistas van a dar oxígeno al Ejecutivo de ERC.

"Estos Presupuestos deben ser rechazados porque no son buenos ni para los catalanes ni para la convivencia, porque son pan para hoy y hambre para mañana", ha sostenido Carrizosa ante el pleno del Parlament, en defensa de la enmienda a la totalidad a los Presupuestos que ha presentado su grupo.

Carrizosa también ha asegurado que la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, "hoy se ha disfrazado de tecnócrata y ha eludido mencionar la agenda separatista que va en los Presupuestos", como subvenciones a entidades en defensa de la lengua y las delegaciones en el exterior, ha dicho.

El diputado de Cs Nacho Martín Blanco, que también ha intervenido para defender la enmienda a la totalidad del grupo, ha cuestionado que el hecho de que los Presupuestos sean expansivos sea positivo en sí mismo, y ha asegurado que echan en falta más inversión en infraestructuras y seguridad.

"Pero el problema no es tanto que el gasto se dispare, sino que se dispare en partidas que demuestran este sectarismo", ha dicho Martín Blanco, que ha lamentado que el PSC avale unas cuentas en las que detectó, según ha dicho, unos 1.100 millones de gasto superfluo.

Sin embargo, el diputado de Cs ha defendido que el pacto ERC-PSC no es en sí mismo una mala noticia: "Lo que me parece una mala noticia es que sea para hacer lo que se hace, para asumir una política que me parece sectaria y deja de lado sectores importantes de nuestra sociedad".