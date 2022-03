Cs apoyará "sin condiciones" a un candidato del PP para evitar a VOX en la Presidencia de las Cortes, si no votará PSOE

VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

El procurador electo por Ciudadanos, Francisco Igea, ha asegurado este miércoles que apoyará "sin condiciones" a un candidato del PP a la Presidencia de las Cortes para evitar de este modo que sea VOX quien acceda a la misma, en el caso de que esto no sea así y que directamente se presente un candidato por parte de los de Abascal sin presentar opción 'popular', el representante de la formación naranja en la Cámara respaldará a la candidata socialista, Ana Sánchez.

Igea ha desvelado así sus opciones de cara a la votación que tendrá lugar mañana 10 de marzo en las Cortes durante la constitución de las Cortes y ha pedido al resto de partidos con representación en la Cámara que hagan lo mismo con el fin de evitar que VOX acceda a la Presidencia.

"Si el PP necesita nuestro voto para no presentar a un candidato de VOX a la Presidencia de las Cortes lo tendrá, a cambio de nada, sin ninguna condición, sin haber hablado previamente con el PP, simplemente para evitar que VOX presida las Cortes", ha defendido, tras lo que ha insistido en que si directamente se presenta un candidato de Abascal Ciudadanos votará al PSOE porque "no es razonable que el Parlamento quede representado por un partido manifestado con un extremo en el arco parlamentario".

Para Igea es inadmisible que un partido como VOX, "que no cree en una UE unida", presida esta institución, más en un momento como el actual en el que Europa "lucha contra la tiranía en la invasión de Ucrania". "Los meses que vienen son muy complicados, muy difíciles, mucho más que la pandemia, no debemos dejar en manos de quien entendemos no cumple con el perfil adecuado", ha explicado el procurador de Cs.

"No es racional que éste sea el primer Parlamento de España que tenga un candidato de un extremo", ha insistido, tras lo que ha recordado la importancia de la figura del presidente de las Cortes por ser el que dirige la Cámara, decide las comisiones de investigación y representa institucionalmente a Castilla y León en asambleas de la UE.

"¿Se imaginan que la representación de Castilla y León en el Comité de las Regiones cayese en manos de un representante de VOX, que en vez de con el grupo de liberales esté con Salvini?, en el lugar de los apestados, es muy preocupante", ha zanjado.

Francisco Igea ha realizado un análisis de las negociaciones desde las elecciones del pasado 13 de febrero y ha considerado que parece que el PP ha tomado la decisión de juntarse con VOX, tanto en el Gobierno como en la Mesa de las Cortes. "El PP se está cerrando a sí mismo cualquier otra posibilidad", ha defendido.

Así, ha defendido la necesidad de que se saque del Gobierno a quienes alimentan la polarización. "Pedimos al PSOE que saque del Gobierno a los miembros de Podemos con esta misma argumentación y por el mismo motivo".

No obstante, Igea ha lamentado que PP y PSOE parezcan "incapaces" de "dialogar" y ha avanzado que ha mantenido una conversación esta misma mañana con el líder socialista, Luis Tudanca, para solicitar que se abstuviera si fuera preciso para facilitar que no exista un Gobierno con VOX. "Le he pedido que lo piense, aún queda tiempo".

Por último, ha cargado contra VOX de nuevo para criticar su posición "infantil" en la negociación. "Han dicho que no les importa el programa: si no me da lo que le dio al otro niño yo no juego. No es razonable que un partido político adulto amenace con ir a elecciones si no le hacen presidente", ha explicado.

Por último, ha insistido en la necesidad de que reflexionen todos los partidos de la Cámara para buscar el "mejor bien posible" para la Comunidad, por lo que les ha pedido "sensatez". "Por nosotros no será", ha concluido.