Cs avanza que el Gobierno no contará con su apoyo para la prórroga del decreto anticrisis porque es una medida "absurda"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha adelantado este lunes que el Gobierno no contará con el apoyo de la formación 'naranja' para la prórroga del decreto anticrisis para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania porque el primer decreto ya era "absurdo".

"Es absurdo luchar contra la crisis sin bajar los impuestos", ha explicado Arrimadas en rueda de prensa, donde ha insistido en que este tipo de medidas son "conejos en la chistera" y no una "solución a corto ni largo plazo".

No obstante, a Arrimadas "no le consta" que el Gobierno haya abierto un canal de negociaciones con Ciudadanos para el apoyo a la prórroga, pero ha insistido en que si la línea en este segundo "es la misma", "evidentemente" Ciudadanos no prestará su apoyo al Ejecutivo.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado durante esta jornada que el espíritu del decreto --en vigor hasta el próximo 30 de junio-- es "idéntico" y pasa por "amortiguar el coste y los daños de la guerra" en Ucrania.

La ministra ha hecho hincapié en que todavía quedan 25 días y están viendo cómo están yendo cada una de las medidas, así como la evolución de la guerra y las decisiones de la Unión Europea. Así, ha aseverado que en el momento que se tenga que reactualizar ofrecerán soluciones que lleguen a una mayoría. "Eso será lo que continuemos haciendo en esta situación de dificultad que no ocultamos a nadie", ha apuntado.