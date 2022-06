Cs avisa al PP de que "no pueden gobernar solos" en Andalucía y que sin ellos la Junta sería "una jaula de grillos"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha advertido este lunes al PP de que "no pueden gobernar solos" en Andalucía y que, sin ellos, no pueden "conseguir lo que se ha conseguido" en la Junta, que sería "una jaula de grillos" si la formación 'naranja' no compartiera el Ejecutivo con los 'populares'.

En rueda de prensa, Arrimadas ha trasladado que a la formación "no le extraña" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, haya hecho público que el PP intentó integrar a los consejeros 'naranjas' andaluces de cara al proceso electoral y, a su juicio, que lo haya contado significa "reconocer que no pueden gobernar solos en Andalucía". Así, ha "agradecido" a Moreno Bonilla haberlo contado.

En esta línea, tampoco "le extraña" que el PP "reconozca que quiere contar con Ciudadanos", ya que "saben que solos no van a poder conseguir lo se ha conseguido". "Llevan 40 años presentándose solos", ha recordado Arrimadas, recalcando que, en este contexto, el voto a Ciudadanos es "decisivo" porque "garantiza cambio".

Arrimadas, que ha reivindicado la gestión de Ciudadanos en la Junta andaluza, ha hecho hincapié en que sin la formación el Gobierno "sería mucho peor". "No sería un Gobierno, sería una jaula de grillos y Andalucía sería noticia por líos y follones", ha asegurado, antes de pedir "no tirar por la borda todo lo realizado".

Por último, ha aludido a la celebración del debate electoral en Andalucía y ha sostenido que es la "ocasión perfecta" para demostrar "quién ha ido a Andalucía para llegar a Moncloa" y "quién lleva años luchando" por la Comunidad Autónoma.

"Quién pertenece a un partido que defiende Andalucía de Despeñaperros para abajo y de Despeñaperros para arriba, dicen una cosa en Andalucía pero votan a favor del cuponazo vasco", ha sentenciado.