Cs Baleares pide "no hacer política espectáculo" de la misión del Parlamento Europeo sobre abusos a menores

PALMA, 11 (EUROPA PRESS)

La coordinadora autonómica y portavoz parlamentaria de Ciudadanos Baleares (Cs), Patricia Guasp, ha pedido este lunes a todos los partidos "no hacer política espectáculo" de la misión del Parlamento Europeo en Palma para tratar los presuntos casos de abusos a menores tuteladas por parte del Consell de Mallorca.

Según ha manifestado Guasp a los medios de comunicación, "la estancia en Palma de una delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para analizar los supuestos casos de abusos a menores tuteladas por parte del Consell no es una investigación, sino una misión". "Hay que ser rigurosos en el trato de esta cuestión pues el tema es lo suficientemente grave y no se debe hacer de la misma política espectáculo", ha enfatizado.

Así, ha dicho "no estar de acuerdo" con la portavoz parlamentaria de los Socialistas, Pilar Costa, quien ha calificado a la misión europea de "partidista". "No es cierto que sea partidista, pueden participar todos los grupos políticos, de hecho hay una eurodiputada de su formación, Alicia Homs", ha puesto en valor.

Además, tras que el PP haya lamentado el "trato preferente" de la misión europea a la presidenta del Govern, Francina Armengol, por aceptar reunirse con ella en el Consolat de Mar, en vez de donde se llevan a cabo el resto de encuentros, la liberal ha pedido "poner el foco en lo realmente importante".

"Esta misión europea no debe de utilizarse para hacer política espectáculo. Por ello, no vamos a tolerar ninguna burda manipulación, más propia de Vox que de un partido como el PP, ni tampoco lección alguna de los 'populares', que bloquearon junto a Vox una comisión de investigación sobre las menores tuteladas en Madrid y cuyo presidente en Murcia, Fernando López Miras, no recibió a los representantes europeos que fueron en una misión al Mar Menor".

"No todo vale para sacar rédito político. Por este motivo, esta misión europea debe de servir para ver que es lo que no ha funcionado en los supuestos casos de abusos a menores tuteladas y mejorar la coordinación para que no pase en otras comunidades ni en otros países europeos", ha sentenciado.

PLENO DEL PARLAMENT

Por otro lado, la coordinadora autonómica y portavoz parlamentaria de Cs se ha referido al debate y votación del Decreto Ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania.

En este sentido, Patricia Guasp ha explicado que "Cs se encuentra estudiando una abstención" ante un nuevo "cajón de sastre que vuelve a presentar el Govern".

"Creemos que las medidas recogidas en el decreto son completamente insuficientes para aliviar los bolsillos de los ciudadanos, de los autónomos y de las pymes de las Islas" ha apuntado y ha criticado que el Govern aproveche la figura del decreto ley para "modificar la Ley de Educación que se aprobó tan sólo hace un mes en la Cámara y no tiene absolutamente nada que ver con las medidas urgentes para la crisis derivada de la guerra".

"El problema de este decreto ya no es tanto lo que contiene, sino lo que no contiene", ha apuntado Guasp, quien ha censurado que "no contiene ayudas para autónomos" y ha recordado que "desde Cs se ha sido muy firme en la defensa de la necesidad de poner en marcha medidas para ellos, pero Armengol sigue haciendo seguidismo de Sánchez y vuelve a dar la espalda a los autónomos".