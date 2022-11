Cs carga contra la "doble moral" del Gobierno: "Plantea el revisionismo con Picasso pero a Junqueras hay que indultarlo"

Arremete contra la incoherencia de las feministas "que cuando se duchan ponen Maluma a todo tren": "Las que más van de feministas son las peores"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha arremetido contra la "estupidez colectiva" causada por la censura que "ejerce la izquierda" y ha afeado la "doble moral" del Gobierno en este sentido, ya que, ha dicho, plantea el "revisionismo" de artistas como Picasso pero indulta a independentistas.

Así lo ha subrayado la presidenta de la formación, Inés Arrimadas, en el acto 'Prohibido prohibir' organizado por el partido para defender la "libertad en mayúsculas", una de las pautas marcadas en la refundación de la formación.

Arrimadas ha advertido de que la sociedad se encuentra en un "momento de autolimitación por el miedo al que dirán" y ha arremetido contra la "turba, muchas veces digital," que "ejerce esa presión social", especialmente en el ámbito político, cultural y académico.

A su juicio, esta censura y autocensura son un "tema de estupidez colectiva" porque con ellas se está "limitando el progreso" de la sociedad, especialmente cuando afectan a documentos científicos.

En este sentido, también ha criticado el "revisionismo cutre" que se hace, por ejemplo, de figuras como la de Picasso, que "trataba con muchísimo más respeto a las mujeres que ejercían las prostitución que otras personas en su época".

Al respecto, ha cuestionado también la "doble moral" del Gobierno ya que, a su juicio, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha dejado la puerta abierta a "revisar obras de Picasso porque su vida no era digna según los parámetros actuales". "¿Pero a (Oriol) Junqueras hay que indultarlo?", ha expresado, para asegurar que el presidente de ERC "ya se está cachondeando de la democracia española gracias" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la reforma del delito de sedición.

FEMINISMO

Por otro lado, ha cargado contra la "inquisición de lo políticamente correcto del feminismo", que es "contraproducente". "Claro que hay desigualdad social, claro que a las mujeres nos penaliza más ser madres en lo profesional que a los hombres... Pero cuando ves a (la ministra de Igualdad) Irene Montero diciendo las chorradas de que el color rosa oprime, entonces ya metes a todo el pack del feminismo en una chorrada y hay cada vez más gente que se aleja de la causa", ha explicado.

Asimismo, ha manifestado que "las que más van de feministas, son las peores" y ha señalado al exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, a quien ha acusado de llevar la bandera del feminismo cuando le "han pillado hablando de azotar" a una mujer.

"La incoherencia de estos movimientos siempre suele ser supina", ha sentenciado, para añadir que "las que están en Podemos diciendo todo el día que no se debe decir esto o lo otro porque es machista son las que cuando se duchan ponen Maluma a todo tren en el Spotify. Son las peores".

Ante todos estos tipos de "censura", Arrimadas ha situado a Ciudadanos como "defensor de la libertad a izquierda y derecha". "Los liberales defendemos la libertad de los demás para hacer lo que a nosotros no nos gusta, para que puedan hacer incluso lo que a nosotros nos ofende". Por otro lado, los socialistas "quieren que la gente tenga libertad para hacer lo que a ellos les parece bien", ha avisado.

PROPONE IMPEDIR LA CANCELACIÓN DE OBRAS

Para enfrentar este movimiento de autocensura y censura, se ha comprometido a llevar una serie de iniciativas políticas que permitan que "todo el mundo tenga libertad de hacer", para lo que solo pone como límite la ley.

Así, ha avanzado que la formación presentará iniciativas para que "ninguna administración pública pueda cancelar obras que hayan sido previamente ya contratadas por motivos de presión" y que ninguna entidad que reciba subvenciones públicas pueda hacer lo mismo.

También, propondrá que las universidades tengan "mecanismos para permitir debate libre y que no se sustituya por activismo lo que es el método científico".

"Esto es progresismo", ha zanjado, para resaltar que "los que se autodenominan progresistas no lo son porque están intentando imponer una moral y limitar la libertad".

"INFANTILIZAR" A LA SOCIEDAD

Por otro lado, la coordinadora del equipo político para la Refundación, Begoña Villacís, ha denunciado que en la actualidad "se quiere infantilizar a todo el mundo" para que vaya "por el mismo carril".

"No podemos permitir ser una sociedad miedosa", ha sentenciado en este sentido, para alertar de que las personas están siendo "víctimas de una ideología" a la que "contribuyen la izquierda moralista y la derecha satanizadora".

En este contexto, ha criticado la censura, por ejemplo, en el arte, la historia, la Universidad o los piropos. "El día que multen a un hombre por piropearme, le pago yo la multa", ha dicho, para insistir en que "se es mucho más feliz siendo ofendido y siendo libre".

"Estamos asistiendo a linchamientos y a depuraciones, y no puede ocurrir", ha reiterado, para defender que "todo lo que no esté tipificado en el Código Penal se debe poder hacer".

Esto, ha clamado, "lo dice alguien que ha defendido a Pablo Iglesias de ser declarado personan 'non grata' en Madrid". "No me gusta Pablo Iglesias, y no me gusta lo que dijo, pero no voté ni votaré con PP y Vox para decidir yo quién es bienvenido o no en Madrid. En Madrid y España todo el mundo debe tener derecho a expresarse", ha concluido.