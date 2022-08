Cs carga contra el PSOE por el indulto a Griñán: "No está justificado que se indulte por tener el carné socialista"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha reiterado este lunes sus críticas hacia personalidades del PSOE, como Felipe González, por apoyar el indulto a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, alegando que "no está justificado que se indulte por tener el carné del PSOE" y ha informado de que interpondrán un recurso contencioso administrativo en caso de que se concrete la medida.

"Siempre van a tener en frente a Ciudadanos en contra de estos indultos, como ya hemos hecho con respecto a los indultos de los condenados por el Procés, interponiendo un recurso contencioso administrativo", ha sentenciado en rueda de prensa el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal.

El portavoz de la formación 'naranja' también ha subrayado que en el código ético del PSOE se comprometen a no indultar a los condenados por corrupción, respecto a lo que ha censurado que el partido de Pedro Sánchez "venga a decir que la malversación no es corrupción".

Así, ha manifestado que los delitos que cometen los socialistas no son "más perdonables que los que cometen otros delincuentes" y que la ley en España es "igual para todos". "No vale el argumento de que estas personas no se quedaron con el dinero, porque lo destinaron a fines partidistas, cuando no a fines completamente espurios. Si se hubieran quedado algo de dinero, el delito sería aún más grave", ha apostillado.

Por ello, Bal ha insistido en que los delitos de malversación cometidos fueron "muy graves" y que cometer delitos contra las administraciones públicas de esta manera es como decir que es un delito "contra los intereses generales de los ciudadanos".

"El dinero que tenía que estar dedicado al interés general de los andaluces se dedicó en primer lugar a fiestas, a drogas, a prostíbulos... y el que no, se dedicó a los fines particulares del Partido Socialista Andaluz para conseguir chiringuitos", ha añadido.