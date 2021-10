Cs Cataluña anuncia que estudiarán llevar a la justicia "a los que han agredido" a jóvenes de 'S'ha Acabat' en la UAB

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha anunciado este miércoles que estudiarán la posibilidad de instar acciones judiciales penales contra "los que han agredido y se han apoderado con violencia de bienes de otras personas" en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en la UAB, después de que un grupo de estudiantes haya destrozado un punto informativo de la organización estudiantil 'S'ha acabat!', que estaba instalada en el campus de la universidad, en Bellaterra (Barcelona).

Según Carrizosa, en plena sesión plenaria han recibido un aviso de los estudiantes de esta organización, cuando estaban montando una carpa informativa, avisándoles de que estaban "cercados por varias personas violentas"

Por ello, ha explicado que han hablado con el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, para pedirle que se desplegaran agentes de los Mossos d'Esquadra para defender a estos estudiantes, que estaban "siendo agredidos, se les ha robado la carpa que tenían, se les ha destrozado y se la han llevado".

Al ver que esto no se producía, han decidido salir del pleno y venir a la UAB, y ha asegurado que desconocen si la decisión de que no se desplegara la policía es porque el rector no lo ha autorizado "por esta costumbre decimonómica de impedir que la policía actúe en las universidades, de la misma forma cómo pueden actuar en otro sitio".

"Nos preocupa la pasividad de las autoridades universitarias, que están encabezadas por Gemma Geis, que señala a las asociaciones constitucionalistas y las llama fascistas", ha subrayado Carrizosa, tras asegurar que él, junto con los diputados Nacho Martín Blanco y Joan García, han sido atacados por los estudiantes y que les han tirado líquidos por encima.

Por ello, ha querido advertir al presidente de la Generalitat, Perre Aragonès, y a Geis y Elena de que "no conseguirán" callar la voz de Cs y la defensa que hacen, en sus palabras, de la libertad de expresión y el derecho a poder manifestarse en cualquier sitio para expresar pacíficamente sus ideas.

"Los que acosan y cuelgan etiquetas de fascistas, son los que tienen la mentalidad totalitaria porque señalan, deciden quienes son fascistas, y permiten hablar según decidan", ha zanjado.