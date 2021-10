Cs Cataluña cree que una sanción del Parlament a Garriga (Vox) puede ser un "precedente peligroso"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha advertido de que si el Parlament sanciona a Ignacio Garriga (Vox), si verifica que incumplió el Código de Conducta por su discurso en el Debate de Política General sobre la inmigración, esto puede "sentar un precedente peligroso" en la Cámara catalana.

En rueda de prensa en el Parlament este martes, ha afirmado que Cs rechaza el discurso de Vox pero que "lo que no se puede hacer es abusar del rodillo de la mayoría separatista", y acusa al PSC de cometer un error al presentar un escrito junto a ERC, Junts, la CUP y comuns a la Mesa del Parlament contra las declaraciones de Vox.

"Es un gravísimo error del PSC, porque a todos los que luchamos contra el independentismo nos sitúa en la exclusión del juego democrático. Quedamos bajo poderes totalmente arbitrarios, como son la presidenta del Parlament y la Mesa independentista, que juegan sin ningún tipo de recato a la parcialidad", ha añadido.

Ha reprochado que a Cs no se les ha ofrecido formar parte de este escrito, pero sostiene que aunque se les hubiera propuesto no se habrían unido: "No podemos permitir que la ideología dominante excluya cualquier tipo de discurso por la vía parlamentaria".

Carrizosa ha tachado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de "quedar de simpático Robin Hood y de demócrata de un país represor" tras la decisión de la justicia italiana de suspender su extradición, y ha augurado que acabará compareciendo ante la justicia española.

Sobre el Proyecto de presupuesto del Parlament que se debatirá y votará el jueves durante el pleno, ha dicho que "está bien" que se regularicen las cantidades que los diputados recibían en concepto de dietas y que se incluyan en la nómina.