Cs en Cataluña ve más preocupante a la CUP gobernando o presidiendo el Parlament "que Vox en la oposición"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha afirmado este viernes que le preocupa más que la CUP esté en el Govern o presidiendo el Parlament de Cataluña, "que no Vox en la oposición".

En una entrevista este viernes en La2 y Ràdio 4, recogida por Europa Press, ha advertido de que los catalanes sufrirán "mucho más la relevancia institucional de la CUP, que es un partido con poco respeto hacia la democracia, que no la presencia en la oposición de cualquier partido", refiriéndose a Vox, del que también dice que no respeta la democracia pero insiste en que se quedará en la oposición y que no opta a presidir ninguna institución.

Carrizosa ha afirmado que su partido apoyará antes la propuesta de la viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, como presidenta del Parlament, que no "a Laura Borràs de Junts o a algún candidato de ERC y mucho menos a la CUP".