Cs celebra que Vox haya "rectificado" respecto a la educación especial y recuerda que en 2016 proponía eliminarla

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha celebrado este lunes que Vox haya "rectificado" su postura respecto a la educación especial y ahora defienda la continuidad de estos centros, tras recordar que, en su programa electoral de 2016, el partido de Santiago Abascal proponía acabar con ellos.

"Nos alegra que hayáis rectificado con respecto al programa electoral de 2016, en el que proponíais eliminar la educación especial. Quitar a los padres el derecho a elegir el centro educativo de sus hijos es un atropello a la libertad contra el que siempre lucharemos", ha escrito en un mensaje en Twitter la secretaria general de la formación naranja, Marina Bravo.

Desde su cuenta oficial en esa red social, el grupo parlamentario de Cs en el Congreso ha afirmado que siempre defenderán "la libertad de elección de los padres" porque "solo ellos saben cuáles son las necesidades educativas de sus hijos".

Según Ciudadanos, para los estudiantes con discapacidad debe haber un modelo mixto que permita a las familias elegir tanto la escolarización en centros de educación especial como la educación inclusiva en centros ordinarios.

Representantes del PP, Vox y Cs asistieron a la manifestación de este domingo en contra de la 'ley Celaá', la reforma educativa impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, y los tres partidos protestaron, entre otras cosas, porque creen que no se garantiza la supervivencia de los centros de educación especial de cara al futuro.

PROGRAMA DE VOX PARA LAS ELECCIONES DE 2016

Así lo denunció el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que afirmó que la 'ley Celaá' supone un "ataque" a la educación especial.

"Niños que tienen verdaderas necesidades especiales y que no se pueden integrar en la educación ordinaria van a ver cómo vacían sus escuelas de educación especial" para "intentar meterles en clases donde no se pueden integrar porque no tienen la capacidad de hacerlo", señaló.

Sin embargo, en su programa para las elecciones generales de junio de 2016, Vox apostaba por "acabar con la educación especial y disponer apoyos para una educación verdaderamente inclusiva", enmarcando esta medida en un "plan de integración para discapacitados que garantice la igualdad de oportunidades".

Aunque este documento aparece en los resultados de los buscadores de Internet, cuando se intenta acceder a él a través del enlace que lleva a la web de Vox, aparece un mensaje de error --"no se ha encontrado la página"--, lo que indica que el programa electoral podría haber sido borrado.