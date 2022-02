Cs corrige a PP, asegura que dimisión de Carromero "aún no es efectiva" y acusa a su socio de no facilitar explicaciones

Solicitarán a la Secretaría del Pleno informes que justifican que la comisión haya sido anulada

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha aseverado este lunes que el hasta ahora director de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, "sigue siendo cargo del Ayuntamiento" y que "hoy por hoy" debería haber acudido a la comisión extraordinaria de Seguridad para dar cuentas del presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "Si no hubiera nada, ¿por qué dimite?", se pregunta el delegado de Desarrollo Urbano.

Y es que todos los grupos municipales menos Más Madrid han consensuado que la comisión en la que inicialmente estaba llamado a declarar Carromero no se celebre finalmente porque "no se han respetado los plazos legales".

La cuestión estriba en si Carromero debía haber acudido por obligación legal a dar explicaciones al ser cargo del Ayuntamiento. "Hoy por hoy, si se hubiese celebrado, habría tenido que comparecer", ha asegurado la vicealcaldesa, quien sostiene que el cese a petición propia ha de pasar por Junta de Gobierno.

Sin embargo, ayer fuentes de Alcaldía señalaban que según el artículo 129 del Reglamento Orgánico del Pleno, están obligados a comparecer en las comisiones los órganos directivos. Sin embargo, "Carromero presentó su renuncia, con efectos inmediatos, al cargo de director general en la Coordinación General de la Alcaldía el pasado jueves 17 de febrero".

"Puesto que Ángel Carromero Barrios ha cesado en su cargo no tiene la condición necesaria de órgano directivo para comparecer en la comisión desde la fecha de su renuncia", han indicado.

Desde Ciudadanos hacen referencia al Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid y en concreto al artículo 49.1, según el cual los coordinadores generales, secretarios generales técnicos, y directores generales serán nombrados y cesados por la Junta de Gobierno.

"LIMPIAR LA IMAGEN"

Para la vicealcaldesa de la capital, esta era "una comisión extraordinariamente importante para limpiar la imagen de este Gobierno" y considera que "el PP tiene que ser el mayor interesado en que comparezca, dé explicaciones, explique el papel jugado como representante del Ayuntamiento de Madrid" en el presunto espionaje. Entiende que "el PP debería pedir a Carromero que comparezca para rendir cuentas y que limpie, si es que puede, la imagen del Ayuntamiento de Madrid, para explicar o no si se han empleado recursos públicos".

"Todo eso no lo sabemos a día de hoy. Todo eso arrastra una mancha de presunciones que son intolerables. Es imprescindible que toda esa mancha se limpie. Que se oculten esas explicaciones, que se inhiba de facilitarlas, no ayuda", ha apuntado.

Misma tónica ha seguido el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, también de Ciudadanos, quien ha lamentado que la presidenta de la comisión que hoy se ha suspendido, "no se diera cuenta de que no se cumplían los plazos".

"Esto cada vez se hace más difícil. Se ha perdido una buena oportunidad para que el PP dijera en comisión todo lo que ha ocurrido. Sobre todo lo que esperan todos los madrileños. Si no ha podido ser ahora, será en una nueva comisión extraordinaria, donde respetando plazos, reglamentos, se deben dar las oportunas explicaciones", ha remachado.

"SI NO HUBIERA NADA, ¿POR QUÉ DIMITE?"

Fuentes entiende que suspender la comisión es fruto de una organización al más puro estilo "Pepe Gotera y Otilio", y ha insistido en que "según un reglamento, es ratificada y aceptada por la Junta de Gobierno". "Oficialmente, el cese a petición propia es aceptado por la Junta de Gobierno", ha lanzado.

Requerido por una posible moción de censura al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que los 'naranjas' no trabajan en esa hipótesis y sí "en esclarecer lo que ha ocurrido". "Hay que analizarlo todo. Tomamos decisiones de todo. Vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, y en su momento se tomarán las decisiones oportunas", ha expresado

"Si no hubiera nada, ¿por qué ha dimitido? Si no ha sido capaz de explicarlo, vamos a continuar exigiendo explicaciones", ha apuntado a renglón seguido. Del mismo ha confirmado que solicitará el informe jurídico a la Secretaría del Pleno pese a "no ir en contra" de la misma.