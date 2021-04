Cs critica la "polarización" de Podemos desde el Gobierno y Calvo recuerda la alusión de Rivera a la "banda" de Sánchez

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha advertido del ambiente de "polarización" política y ha pedido al PSOE que se desmarque de las "actitudes totalitarias" de su socio de gobierno, Unidas Podemos, a lo que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha respondido recordando la alusión del exlíder de Cs Albert Rivera a la "banda" de Pedro Sánchez.

Durante la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Congreso, Bal ha preguntado a Calvo qué van a hacer para frenar "la amenaza que supone para la democracia española la ola de polarización y tensión política".

La vicepresidenta ha indicado que la polarización y la crispación no son algo nuevo, sino que "vienen de muy atrás". "No podemos convertir la política en una sesión continua de disparates, de radicalidades, de cosas que no están en la seriedad, ni en la responsabilidad, ni en la realidad", ha defendido, antes de aclarar que el Gobierno no está en eso y se dedica a trabajar.

Según ha declarado, en este asunto "nadie se puede colocar en blanco para colocar a los demás en negro", y a continuación ha aludido a las palabras de Rivera sobre la "banda" que, según dijo, había formado Sánchez junto a Podemos y a los partidos nacionalistas. "El momento de mi vida política en el que he sentido más vergüenza ajena" es cuando el exlíder de Cs, desde la tribuna del Congreso, "llamó 'banda' al Gobierno legítimo, legal y constitucional de España", ha comentado.

RECHAZAR LAS "CONDUCTAS TOTALITARIAS" DE PODEMOS

El también candidato de Cs a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha señalado que Podemos "ha disculpado o jaleado los actos de violencia" que sufrieron algunos de los participantes y asistentes al mitin que Vox dio la semana pasada en una plaza de Vallecas, y "ha cultivado el enfrentamiento entre el norte y el sur de Madrid, entre Vallecas y Salamanca", calificando a las personas "como buenas o malas por el código postal" donde viven, además de difundir un vídeo electoral donde "señala a periodistas para que no hablen".

A continuación, ha pedido al PSOE que "se desmarque de estas conductas totalitarias" de su socio. "Son muy valientes cuando se trata de cesar a funcionarios que cumplen con sus obligaciones, pero cuando (Pablo) Echenique dice 'apreteu' a los que se están cargando los escaparates, ustedes no dicen nada", ha dicho en referencia al portavoz parlamentario de Unidas Podemos.

Asimismo, ha apuntado que mientras los socialistas "están preocupados" porque Vox entre en el futuro gobierno de la Comunidad de Madrid, el PSOE tiene "al otro polo de la izquierda" en el Consejo de Ministros; mientras afirman rechazar el enfrentamiento entre comunidades autónomas, abogan por subir los impuestos en Madrid; y mientras piden que la vacunación contra el coronavirus no se utilice políticamente, "dicen que los contagiados van a estar mayoritariamente" en esa región.

"¿De verdad le compensa coquetear con el extremismo por cuatro votos? Cuando se incendia la calle con la palabra y la violencia, se convierte en tierra quemada y, tras la campaña de Madrid, seguirá el enfrentamiento y la crispación", ha avisado.

Por último, ha lamentado que el candidato de Unidas Podemos a presidir la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, se declare orgulloso de "pertenecer a uno de los dos bandos" que se enfrentaron en la Guerra Civil. "Yo estoy orgulloso de pertenecer a la España de 1978, de la reconciliación, la concordia y las libertades de todos los españoles", ha manifestado.