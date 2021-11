Cs defiende impedir que los propietarios carguen al inquilinos gastos inmobiliarios en contratos de alquiler

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vivienda de Cs en el Congreso, Juan Ignacio López-Bas, ha defendido este miércoles en el Congreso regular para impedir que los propietarios carguen al inquilino gastos de gestión inmobiliaria y ha defendido regular para garantizar la igualdad de derechos entre las partes.

Todo ello en el debate de una moción, consecuencia de la interpelación dirigida a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso de octubre.

OBJETIVO: 15% DE PARQUE DE ALQUILER

La moción que el Congreso votará el jueves, y previsiblemnte rechazará, pide incentivos fiscales al alquiler, asegurar una mayor inversión pública para avanzar hacia el objetivo de contar con un parque de alquiler social del 15% y establecer garantías para propietarios e inquilinos.

Concretamente, que los gastos de gestión y de formalización del contrato sean asumidos por la propiedad, fomentar la contratación de seguros ante posibles impagos como alternativa al impago, y un fondo público para cubrir posibles impagos a propietarios, pero también a inquilinos con problemas "justificados" para abonar las rentas.

PROTEGER AL DÉBIL PARA GARANTIZAR DERECHOS

Cs ha rechazado las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos por no compartir la regulación de precios, la de Vox por defender políticas contra la ocupación fuera de los juzgados y del PP por creer necesario un reequilibrio de las condiciones de entrada entre el casero y el inquilino que el PP, ha dicho, no comparte.

Y es que, en esta cuestión, López-Bas ha defendido "regular mejor los derechos de las partes", ya que entiende que los problemas en el mercado del alquiler responden a que "las condiciones de entrada están viciadas en origen y necesitan una reforma".

Concretamente, ha pedido garantizar derechos, dar seguridad y proteger a la parte débil. "Si hay contratos con desigualdad entre las partes, debe ser la Administración la que garantice y proteja esa igualdad", ha dicho.

PODEMOS RESPALDA QUE LOS GASTOS SEAN DEL PROPIETARIO

Esta propuesta ha sido respaldada por Unidas Podemos durante el debate, en el que su portavoz de Vivienda, Pilar Garrido, ha defendido que estos gastos "no recaigan siempre en el inquilino".

Sin embargo, esta propuesta no estaba incluida en la propuesta ofrecida a Cs, que se limitaba a "revisar los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato de arrendamiento", según esta enmienda a la que ha tenido acceso Europa Press.

El PSOE, coautor de la enmienda, no se ha referido a esta cuestión en su intervención, y votará en contra de la iniciativa tras el rechazo de los 'naranjas' a sus recetas para el alquiler, que se plasmarán en la nueva Ley de Vivienda.

"NO VAN A NEGOCIAR, LOS CROMOS LOS CAMBIAN CON OTROS"

El PP, por su parte, ha lamentado que Ciudadanos no haya querido ir de la mano en la moción, y que en lugar de ello buscara el acuerdo con un Gobierno que, ha asegurado su diputada Elena Castillo, "no se va a sentar a negociar". "No nos necesita, los cromos los cambia con otros. Solo nos queda la unión", ha dicho.

Por su parte, el PNV ha lamentado "la misma matraca" al considerar que la iniciativa no respeta la competencia autonómica en materia de vivienda y ha advertido de que no participará "en juegos de vanidades" para recentralizar estas competencias, una crítica también trasladada en el debate por el PDeCAT.