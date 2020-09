Cs denuncia "acoso a los símbolos nacionales" por la ausencia del Rey en la entrega de despachos a jueces en Barcelona

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha reclamado la "unión del constitucionalismo" ante el "acoso a los símbolos nacionales" que, en su opinión, supone el hecho de que por primera vez el jefe del Estado no vaya a acudir a la entrega de despachos a jueces en Barcelona, que se realizará el próximo viernes.

"Por primera vez, el Rey no acudirá a la entrega de despachos de los jueces en Barcelona. Es vergonzoso que el jefe del Estado no pueda visitar con normalidad una parte del Estado. Urge la unión del constitucionalismo ante el acoso a los símbolos nacionales", escribió el martes por la noche el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Según fuentes del poder judicial consultadas por Europa Press, la Casa Real comunicó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la decisión del Rey Felipe VI de no asistir a ese acto, pese a ser invitado con normalidad como todos los años.

De acuerdo con estas fuentes, el órgano de gobierno de los jueces cursó dicha invitación, que fue aceptada por la Casa Real, ya que contestó confirmando su asistencia. Sin embargo, el CGPJ recibió luego una nueva comunicación en la que se informa de que el monarca finalmente no acudirá a la entrega de despachos.

Es la primera vez, desde que accedió al trono en junio de 2014, que Felipe VI no acudirá a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial. Las mismas fuentes consultadas señalan que no es la primera vez que un monarca no ha presenciado la entrega de despachos.