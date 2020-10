Cs dice que no le gusta el Gobierno pero tampoco quiere de presidente a Abascal, que prefiere el franquismo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El vídeo del día Garriga (Vox) justifica la moción como “un deber nacional”.



Garriga (Vox) justifica la moción como “un deber nacional”.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado que a su partido no le gusta el Gobierno de Pedro Sánchez, pero no va a apoyar una moción de censura que convertiría en presidente a Santiago Abascal, que sostiene que el Ejecutivo actual es peor que los del franquismo.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha reiterado que la moción de Vox contra Sánchez, que se debate desde este miércoles en la Cámara Baja, es "inoportuna, inútil, irresponsable y partidista".

Bal ha admitido que Cs comparte algunas de las críticas que el diputado de Vox Ignacio Garriga ha lanzado contra el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, como las relativas a las "mentiras" de Sánchez en la campaña electoral o a los "errores" y la "imprevisión" en la gestión de la pandemia.

"A nosotros este Gobierno no nos gusta nada", pero en este momento "hay que ser responsables" y hacer "política útil", ha afirmado, apostando por centrarse en la lucha contra el coronavirus, no en una moción de censura que no tiene apoyos suficientes para prosperar.

CIUDADANOS NO COMPARTE LA IDEA DE ESPAÑA DE VOX

Según ha explicado, Ciudadanos no está a favor del "Gobierno Frankenstein apoyado en separatistas y populistas", pero tampoco comparte "la idea de España de Vox" y no querría que llegara a la Moncloa alguien que insiste en que el de Sánchez es "el peor gobierno en 80 años de historia".

"Abascal dice que los gobiernos de la dictadura, donde no se respetaban los derechos y libertades fundamentales, eran mejor que lo que vivimos ahora, y eso no vamos a poder compartirlo nunca", ha manifestado, criticando también que Vox llame "criminales" y "traidores" a los gobernantes.