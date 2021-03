Cs-A dice que no va a influir en Andalucía la moción en Murcia y cree una "nefasta" noticia el adelanto en Madrid

MÁLAGA, 10 (EUROPA PRESS)

El responsable de Comunicación de Ciudadanos en Andalucía (Cs-A) Y diputado nacional, Guillermo Díaz, ha asegurado que no va a influir "de ninguna manera" en el Gobierno de Andalucía la moción de censura presentada en Murcia por PSOE y el partido naranja, antes socio de gobierno del PP, y ha considerado una "nefasta noticia" el adelanto electoral en Madrid.

Así, en una entrevista en SER Málaga, recogida por Europa Press, Díaz ha indicado que en Murcia "ha habido 400 personas que se han vacunado de forma irregular y hemos hecho una comisión de investigación y nuestro socio de gobierno no nos ha dado el listado de los vacunados", además de que "ha habido contrataciones extrañísimas allí".

Respecto a si podría haber un adelanto electoral en Andalucía, ha indicado que "sería una nefasta noticia para los andaluces" con un gobierno "que está funcionando francamente bien", ha apuntado; "como es una nefasta noticia lo que pasa en Madrid".

Díaz ha destacado los titulares de periódicos económicos "diciendo que Madrid y Andalucía lideran la creación de empleo dentro de las malas circunstancias en las que estamos todos". "¿Lanzar un mensaje de inestabilidad en Andalucía es bueno? Yo creo que no, que sería irresponsable, como lo es lo que parece que quiere hacer Isabel Díaz Ayuso", ha apuntado.

Asimismo, en cuanto al Gobierno andaluz, Díaz ha asegurado que tienen claro que "no vamos a compartir un gobierno" con Vox "porque son planteamientos muy alejados; los respeto, pero tenemos que implementar políticas liberales y explicarlas también".

Cuestionado por si la alianza del PP y la Vox perjudica a Cs en la comunidad andaluza, ha indicado que "no porque este apoyo externo de Vox no consigue marcar una agenda política en Andalucía". "Como somos un partido liberal hay bastantes planteamientos de Vox que ellos ponen sobre la mesa y que nunca se trasladan al Ejecutivo porque nosotros lo paramos y no se implementan porque está Cs en el Gobierno", ha dicho.

Además, preguntado por una posible confluencia entre los 'populares' y su formación en Andalucía ha explicado que hay cuestiones como la eutanasia "en la que el PP votó no y nosotros, sí" y otras sobre la concepción del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial "a nosotros no nos gusta que los políticos estén eligiendo a los jueces y el PP se jacta de controlar la escala"; además de que "la lucha contra la corrupción la llevamos de forma muy distinta".