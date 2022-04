Cs emplaza a la Justicia a investigar el presunto espionaje al independentismo: "No sabemos si viene de la Generalitat"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha instado este martes al Poder Judicial a que investigue el presunto espionaje a diversos políticos independentistas porque, según ha subrayado, se desconoce que si éste ha podido venir incluso de los propios órganos de la Generalitat de Cataluña.

Bal ha hecho este llamamiento, en rueda de prensa desde el Congreso, tras publicarse un listado con los nombres de 65 políticos independentistas catalanes y vascos presuntamente espiados por el software Pegasus a través de la empresa israelí NSO Group, según una investigación publicada por 'The New Yorker' y 'The Citizen Lab'.

El dirigente de la formación naranja ha señalado que su partido reconoce los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluidos los que piensan diferente, y ha aplaudido que algunos de los independentistas afectados hayan avanzado su intención de iniciar acciones judiciales sobre este asunto.

"Que el Poder Judicial investigue y que se hagan las pesquisas necesarias", ha insistido el también portavoz adjunto de Cs en el Congreso, para reclamar, a renglón seguido, que quienes lo hagan acaten después, "a diferencia del pasado", las decisiones de los jueces.

Ahora bien, Bal ha rechazado "lecciones de espionaje o antiespionaje" de los políticos independentistas catalanes que "usaron" el censo electoral para un referéndum ilegal y los datos de sus conciudadanos "con un interés puramente sectario y partidista". "Sobre todo --ha apuntado-- cuando ni siquiera sabemos si es el espionaje viene de los propios órganos de la Generalitat de Cataluña".