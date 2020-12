Cs insta al PSOE a rectificar la ley Celaá tras la sentencia que exige un 25% de enseñanza en castellano en Cataluña

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha instado al PSOE a rectificar en el Senado el proyecto de ley de educación del Gobierno, la conocida como 'ley Celaá', después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya determinado este jueves que la Generalitat debe garantizar al menos un 25% de la enseñanza en castellano en el sistema educativo.

"Hoy es un gran día para quienes llevamos años denunciando la pasividad del bipartidismo y los atropellos en la educación del separatismo", ha escrito la portavoz de Cs en el Senado y en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, en un mensaje en Twitter, donde ha señalado que "el PSOE aún puede rectificar" en la Cámara Alta.

También la portavoz de Educación de la formación naranja en el Congreso, Marta Martín, se ha dirigido a los socialistas. "Y ¿ahora qué, PSOE? ¿Van a hacer al PSC seguir defendiendo la inmersión lingüística inflexible? ¿O van a admitir la enmienda que Ciudadanos propone a la ley Celaá-Otegi-Torra? Están a tiempo. Hoy", ha dicho en la misma red social.

La 'ley Celaá', que actualmente se encuentra en tramitación en la Cámara Alta, fue aprobada en el Congreso con una enmienda acordada entre el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que elimina el carácter vehicular del castellano en las escuelas de aquellas comunidades autónomas donde hay otra lengua cooficial. Cs dijo que no apoyaría los Presupuestos Generales del Estado si no se revertía esta medida, pero el Gobierno no cambió de posición.

Las enmiendas presentadas por la oposición a la 'ley Celaá' se debaten este jueves en la Ponencia de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, que emitirá un dictamen el viernes. Los partidos socios del Gobierno han renunciado a plantear modificaciones en el Senado --donde juntos suman mayoría absoluta-- y el Ejecutivo espera que el dictamen sea aprobado en el Pleno del próximo 23 de diciembre.

Si no hubiera cambios respecto al texto que salió del Congreso, ya solo faltaría la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado, pero si se introducen enmiendas, estas deberán ser ratificadas por el Pleno de la Cámara Baja, que mantiene abierta la posibilidad de un último debate el 29 de diciembre.

USO "RESIDUAL" DEL CASTELLANO EN LA ESCUELA

La portavoz de Educación de Ciudadanos en el Parlament, Sonia Sierra, ha celebrado la sentencia del TSJC, tras los "muchos años de lucha" de su partido y de familias que querían escolarizar a sus hijos en castellano, y ha destacado el reconocimiento, por parte del tribunal, de que el uso de esta lengua en los colegios de Cataluña es "residual".

El vídeo del día Sánchez exige al PP que reconsidere su postura.

El TSJC ha declarado "la obligación de la Generalitat de adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso".