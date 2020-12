Cs llevará a Fiscalía documentos que supuestamente prueban contratos irregulares de Laura Borràs

Aseguran que hubo un "sobrecoste enorme" de 20.000 euros por servicios asimilables

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha anunciado que el partido llevará a Fiscalía unos documentos a los que han tenido acceso que supuestamente prueban que la portavoz de JxCat en el Congreso y candidata a las elecciones catalanas, Laura Borràs, "estuvo contratando indebidamente a su amigo" durante su etapa en la Institución de las Letras Catalanas (ILC) y que hay evidencias de que hubo un sobrecoste.

En rueda de prensa este martes en el Parlament, Carrizosa ha sostenido que del año 2015 al 2017 Borràs estuvo realizando contratos irregulares con un amigo y que cuando cambia de interventor, este le dijo: "Estos contratos no te los puedo validar, porque lo tendría que haber hecho el CTTI en virtud de la norma de 2011".

"Y entonces ella se puso en contacto con el CTTI para que le permitiera pagar igualmente a su amigo el precio de estos contratos", ha dicho Carrizosa, quien ha confirmado que esta documentación la ha obtenido a través de la Generalitat de Catalunya y que, por tanto, no se puede poner en duda que sea cierta, ha dicho.

Además, ha señalado que en los documentos también se acredita que hubo un sobrecoste por servicios, porque cuando los contratos se empiezan a hacer en 2017 "hay un bajón enorme en lo facturado: el CTTI hacía por algo más de 2.000 euros lo que en las facturas el amigo de Borràs cobraba 20.000 euros por servicios asimilables".

Al ser preguntado por el motivo de presentar esta documentación a Fiscalía y no optar directamente por la denuncia, Carrizosa ha dicho que estos documentos los llevarán a Fiscalía porque entienden que "son cuestiones nuevas que ellos pueden no tener conocimiento aún, pero que no son hechos nuevos".

LOS DOCUMENTOS

En los documentos, a los que ha tenido acceso Europa Press, se copian una serie de correos electrónicos que presuntamente habría intercambiado Borràs con el director del Área TIC del Departamento de Cultura de la Generalitat, en los que dice: "El nuevo interventor nos devolvió el pago poniendo esta condición de vuestro OK pero la realidad es que el proceso no fue así. Que a partir de ahora tengamos que hacer las webs o portales con vuestro OK es diferente a no pagar a un tercero por un trabajo hecho desde principios de año, estando como estamos en el mes de agosto".

"Pido un poco de sensibilidad y de responsabilidad de cara a terceras personas, autónomos y trabajadores en precario. Nosotros podemos comentarlo todo y hacerlo todo como se establece, pero este tema tiene que quedar resuelto ya porque no puede esperar más y estamos haciendo un agravio a un tercero que ha hecho un trabajo cuando la factura ya está en intervención", concluye el mensaje.

MESA DE PARTIDOS

Sobre la mesa de partidos convocada para el viernes para debatir sobre las condiciones en las que se celebrarán las elecciones catalanas, Carrizosa ha dicho que Cs irá con una doble voluntad de "colaboración y exigencia de pulcritud democrática y cumplimiento de las normas".

Ha manifestado su voluntad de que estos comicios se celebren en un contexto de seguridad sanitaria y ha instado a la Conselleria de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, que es la que se encarga de los procesos electorales, a ser responsables con el cumplimiento de las medidas sanitarias adecuadas para que la gente pueda ir a votar.

Por último, Carrizosa ha advertido: "Nosotros no admitiremos inventos que excedan del marco legal que da a nuestras elecciones la seguridad de que se van a celebrar con las garantías habituales".