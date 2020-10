Cs llevará al TC la resolución del Parlament que tacha de ilegítima la inhabilitación de Torra

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

Cs llevará al Tribunal Constitucional (TC) la propuesta de resolución de JxCat y ERC que se aprobó este jueves en el Parlament que no considera legítima la inhabilitación del expresidente Quim Torra.

En declaraciones a Europa Press, el diputado del grupo naranja en la Cámara Nacho Martín Blanco ha concretado que quieren impugnar la resolución porque consideran que "al rechazar una sentencia del Tribunal Supremo volvieron a situar al Parlament fuera de las leyes".

"Leyes que dicen que todas las instituciones, los políticos y los ciudadanos debemos respetar las leyes y las sentencias judiciales", ha zanjado.

Martín Blanco sostiene que un presidente de la Generalitat debe representar a todos los ciudadanos que es lo que asegura que Cs busca en el Parlament y a lo que se compromete si sale victorioso en las elcciones.

Por eso, advierte de que las instituciones no deben servir "a un señor que no respetó la libertad ideológica de todos los ciudadanos, no respetó las reglas democráticas para unas elecciones limpias y que alimenta el victimismo cuando va a cobrar más de 100.000 euros.

La resolución por la que el Parlament declara que no reconoce "como legítima" la inhabilitación de Torra salió adelante con los votos favorables de JxCat, ERC y la CUP, y en contra de los comuns mientras que el PSC-Units se ausentó del pleno y Cs y el PP lo abandonaron tras el debate.