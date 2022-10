Cs llevará al TC resoluciones del Parlament sobre la independencia que impulsaron ERC, Junts y CUP

Carrizosa descarta apoyar "cuestiones de confianza que son un artificio"

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha anunciado este martes que su grupo presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) frente a cinco resoluciones sobre la independencia, el 1-O y la autodeterminación que el Parlament aprobó en el Debate de Política General y que presentaron ERC, Junts y la CUP.

En rueda de prensa desde el Parlament, Carrizosa ha recordado que su grupo ya pidió reconsiderar la admisión a trámite de estas propuestas de resolución, al considerar que "vulneraban frontalmente" la Constitución y a la doctrina del TC sobre el 1-O, lo que la Mesa de la Cámara catalana rechazó.

A su juicio, esas cinco resoluciones --tres de Junts, una de la CUP y otra de ERC-- son "prácticamente idénticas por las que ahora juzgan a Roger Torrent" y a la anterior Mesa del Parlament por presunta desobediencia al TC al tramitar iniciativas sobre la autodeterminación y que reprobaban al Rey.

Carrizosa ha advertido de que, con independencia de cómo termine el juicio por desobediencia, el TC ya ha declarado que esas resoluciones vulneraron la Constitución y los derechos de los diputados --en un recurso presentado por Cs--, y ha lamentado que el pleno del miércoles empiece más tarde debido al juicio a la Mesa de Torrent.

"La defensa de la legalidad, vista la abstención y la inhibición del PSC, descansa siempre en Cs", ha reivindicado, y ha acusado a los socialistas de no actuar en la Mesa frente a la delegación de voto del diputado de Junts Lluís Puig --anulada por el TC pero que la mayoría independentista Mesa acordó aceptar de nuevo--.

En ese sentido, ha lamentado que la vicepresidenta del Parlament en funciones de presidenta, Alba Vergés, aplicara la "doctrina Borràs" y contabilizara el voto de Puig en el DPG, y ha añadido que Cs requerirá a los letrados para que no validen las actas en las que conste ese voto.

CRISIS DE GOVERN

El líder de Cs en Cataluña ha descartado apoyar la moción de la CUP que insta al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a someterse a una cuestión de confianza, en plena crisis de Govern, y que se votará este jueves: "No ampararemos cuestiones de confianza que son un artificio".

Preguntado por si ven viable un Govern de ERC en solitario, ha sostenido que el Ejecutivo catalán ya ha recurrido bastante hasta ahora a fórmulas de geometría variable, y ha tachado de "fratricida" la pugna entre los socios de Govern, a la espera de que las bases de Junts decidan si salir del Ejecutivo catalán.

"Si está solamente ERC, para nosotros es igual de malo, porque no tenemos un relato alternativo por parte del Gobierno de España, todo lo contrario. Como le conviene que le apoye en Madrid, y ellos a cambio tienden la mano y se abstienen de impugnar cualquier ilegalidad, no solamente no tenemos relato alternativo, sino que se consolida el relato independentista", ha dicho en referencia a los socialistas.

Carrizosa también ha criticado la "politización" de los Mossos d'Esquadra tras la renovación de su cúpula hace unos meses, ha sostenido que está desprestigiando a la policía catalana y ha recordado que su partido aboga por una nueva ley policial que no esté pactada con la CUP, en sus palabras.