Cs se opone al acuerdo entre el Gobierno y ERC en materia fiscal por "perjudicar notablemente a Andalucía"

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Comisión de Transformación Económica del Parlamento andaluz, Fran Carrillo, ha mostrado este viernes su rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y ERC en materia fiscal, porque "perjudica notablemente" a Andalucía.

Así lo ha indicado el diputado autonómico de Cs en un comunicado en el que ha aseverado que "los pactos de Pedro Sánchez con Bildu y ERC perjudican notablemente a nuestra comunidad", al tiempo que ha reivindicado que, en Andalucía, donde el partido naranja forma parte del Gobierno de la Junta, "hemos demostrado que bajando impuestos se recauda más".

"Trabajamos para ayudar a la clase media trabajadora, y siempre intentamos aliviarles fiscalmente", ha manifestado el parlamentario andaluz de Cs antes de criticar que, en cambio, "la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de anunciar una subida de impuestos en la que les toca el bolsillo a los andaluces, para contentar a sus socios separatistas, para contentar, en definitiva, los apoyos de gobierno".

El portavoz adjunto de la formación naranja en el Parlamento andaluz ha indicado que Cs "no va a permitir que la subida de impuestos perjudique a los andaluces", al tiempo que ha remarcado que dicho partido "está en contra de que una subida fiscal afecte al bolsillo de los andaluces, porque esa reforma no puede nunca perjudicar a quien no tiene nada que ver con esos pactos", según ha apuntado.

Para finalizar, Carrillo ha indicado que, desde Andalucía, Ciudadanos "seguirá trabajando para ayudar a la clase media trabajadora". "Para ayudarles a aliviar en esta crisis su situación económica, para generar más tejido productivo, pero, sobre todo, para estar en contra de una subida de impuestos como pretende Montero y Sánchez", según ha zanjado el portavoz naranja.