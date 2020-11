Cs y partidos de izquierda evitan que Asamblea Madrid presente recurso de inconstitucionalidad contra estado de alarma

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

PSOE, Cs, Más Madrid y Unidas Podemos han rechazado en Junta de Portavoces que se vote en el Pleno de la Asamblea la propuesta de Vox para que la Cámara regional presentara un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el estado de alarma impuesto por el Gobierno central para contener el virus.

"Tenemos propuestas alternativas para hacer frente al Covid y la solución no puede ser la de Sánchez, que es encerrarnos a todos. No se va a poder votar en el Pleno el jueves porque (el vicepresidente) Aguado ha defendido los intereses de Sánchez y no la libertad", ha lamentado la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))