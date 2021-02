Cs pide al Gobierno aclarar si Illa se ha vacunado y por eso rechazó someterse a PCR antes del debate de TV3

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos quiere que el Gobierno aclare a la sociedad si el exministro de Sanidad y actual candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha vacunado contra el Covid tras ser el único aspirante en no hacerse la prueba PCR o test de antígenos antes del debate electoral de este martes en TV3.

La líder del partido, Inés Arrimadas, ha reprochado este miércoles a Illa que se negase a hacer esa prueba para descartar una posible infección por coronavirus, un gesto que, a su juicio, cree que pone en duda su "ejemplaridad".

Desde la formación naranja señalan que esa negativa está suscitando "dudas y preguntas de todo tipo" que sólo pueden ser resueltas por el Gobierno. Y de ahí que hayan registrado una pregunta en el Congreso con la que pretende que el Ejecutivo desvele la verdad.

"¿Se ha vacunado Salvador Illa o algún otro miembro del Gobierno de España contra la COVID-19 a fecha de hoy 10 de febrero de 2021 en que los colectivos a vacunar están perfectamente definidos y no incluyen casos como el descrito?", reza el interrogante.

Este mismo miércoles el propio Illa ha defendido que no se hizo una PCR porque considera que no tocaba hacerlo dado que el debate electoral cumplía con las medidas de seguridad y porque los protocolos sanitarios no aconsejan hacer en ese contexto". "Las pruebas no se hacen por capricho", ha zanjado.