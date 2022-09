Cs pide a la Mesa reconsiderar mantener a los asesores de Borràs y mejorar su "transparencia"

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La diputada de Cs en el Parlament Anna Grau ha explicado este martes que su grupo parlamentario ha pedido a la Mesa reconsiderar la decisión de mantener en el cargo a los seis asesores nombrados por la líder de Junts, Laura Borràs, antes de ser suspendida como presidenta de la Cámara Catalana, y ha instado a este órgano a mejorar su "transparencia".

En rueda de prensa este martes desde el Parlament, ha lamentado que los grupos que no tienen representación en la Mesa, como Cs, no puedan asistir a las sesiones y tengan que hacer un "ejercicio detectivesco" para conocer sus decisiones.

"Esto se debe a la progresiva pérdida de democracia del funcionamiento de la Mesa. Cuando mi grupo, Cs, estaba en ella, estaban invitados a participar los grupos que no tenían presencia en la Mesa", ha recordado.

Grau ha asegurado que su grupo ha intentado "poner orden en este 'show' de los asesores de Borràs", pidiendo quiénes son, cuánto cobran y cuántos son, y ha defendido que, si la Mesa no considera que se les deba cesar, deben ser suspendidos.

Ha reclamado que la salida de Borràs de la Mesa propicie un "reset" en su funcionamiento, para poder conocer los detalles de la situación de los asesores, pero también de las dietas de los diputados --pendientes de reforma a la espera de un acuerdo político--.

Preguntada por las negociaciones sobre los Presupuestos de la Generalitat, ha alertado de que Cataluña está "en estado de emergencia económica" y que Cs tiene mucho que decir sobre los Presupuestos, en lo que están trabajando.

"Para nosotros lo que es importante es impedir que las cuentas de Cataluña, la gobernanza económica de Cataluña, quede en manos de gente que predica el decrecimiento y no el crecimiento, que busca la decadencia y no sacar a Cataluña del pozo, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que eso no sea así", ha añadido.

Grau también ha llamado a participar en la manifestación del próximo 18 de septiembre para defender "lo que casi es la razón fundacional de Cs, la libertad de lenguas", y ha avanzado que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, estará en ella.