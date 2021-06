Cs pide rematar la privatización del control aéreo sacando a concurso los 21 aeropuertos que mantiene Enaire

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha reclamado en el Congreso completar la privatización de la gestión de los controladores aéreos y sacar a concurso el servicio de tránsito aéreo de aeródromo en los 21 aeropuertos en los que esta actividad aún está gestionada por Enaire.

Así lo plantea en una proposición no de ley, recogida por Europa Press, en la que señala que, once años después de la privatización de estos servicios, son mayoría aquellos aeropuertos donde Enaire continúa prestando estos servicios al no haber sido licitados, frente a los 18 aeropuertos de la red de Aena que ya cuentan con un proveedor de servicios de tránsito aéreo designado por concurso.

Estos servicios de tránsito aéreo (ATS) comprenden los servicios de control de tráfico (ATC), de información de vuelo (FIS) y los servicios de alerta en los aeropuertos. En el caso del control de tráfico, Enaire presta servicios de control de aeródromo en 21 torres, entre ellas las cinco de mayor tráfico de España.

UNA RECOMENDACIÓN DE LA CNMC

En su iniciativa, Cs apela a la recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de licitar el servicio ATC de aeródromo en las torres de aeropuertos aún no privatizadas, así como los servicios de aproximación (APP), donde no ve justificado mantener el monopolio de Enaire.

Asimismo, cita resultados del informe de 2018 de este supervisor acerca del impacto de la privatización, con una reducción del coste medio del 60%, mejora en términos de calidad del servicio con respecto a la hora de salida, y mejora de la eficiencia frente a un aumento de los costes en aeropuertos pequeños no liberalizados.

EL PROYECTO CIELO ÚNICO EUROPEO

Por otro lado, señala la regulación comunitaria del Cielo Único Europeo para reducir los costes en la gestión ATM y "la eliminación de barreras" en la navegación aérea. También la recomendación de licitar los servicios ATS de aeródromo y fomentar la licitación del servicio ATC por los gestores aeroportuarios del informe 'El futuro del Cielo Único Europeo', encargado por la Comisión Europeo.

Una propuesta, remarcan desde la formación 'naranja', avalada por el propio Parlamento español, en su informe remitido al Consejo de Europa, en aplicación del principio de subsidiariedad y proporcionalidad, sobre la aplicación del Cielo Único, en favor de la competitividad e internacionalización de las empresas españolas del sector.

En este sentido, la propuesta planteada por Cs en la iniciativa también pasa por "generar un entorno competitivo en el que Enaire compita en igualdad de condiciones con el resto de proveedores de servicios".