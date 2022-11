Cs, PP y PSOE critican el informe Pegasus que señala espionaje a dirigentes independentistas sin aportar pruebas

BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos, PP y PSOE han criticado este martes el borrador del informe de la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre el uso de Pegasus y otros software espía que da por probado este martes el espionaje a 65 independentistas pese a basarse solo en artículos de prensa e informaciones como el informe del centro 'CitizenLab'.

En un comunicado, Jordi Cañas de Ciudadanos ha rechazado el borrador presentado por la liberal holandesa, Sophie In't Veld, porque incluye "falsedades, medias verdades o elementos que tienen como objetivo reforzar una narrativa separatista" y ha adelantado que presentará una "batería de enmiendas para ajustarlo a los hechos".

"Tenemos que conseguir que hable de los hechos, que no pueda ser usado para cargar la prueba contra un Estado democrático por aquellos que lo violaron", ha asegurado Cañas, quien ve "paradójico" que "aquellos investigados por cometer delitos muy graves contra la democracia en España se arroguen la defensa de esa democracia señalando al Estado que intentaron destruir".

La ponente pertenece al grupo Renew, en el que se encuadra Ciudadanos, sin embargo el eurodiputado 'naranja' ha sugerido que el texto "parece que lo ha redactado ERC o los independentistas catalanes".

Fuentes parlamentarias 'populares' consultadas por Europa Press avanzan que presentarán enmiendas y cargan también contra el informe, al asegurar que no refleja datos objetivos sino que recopila "rumores y sospechas", además de recurrir a "medios sesgados y proindependentistas". Para el PP, este texto solo representa la opinión de su ponente.

Asimismo, los 'populares' consideran "inédita" la rueda de prensa de In't Veld, al haber presentado un informe preliminar que no ha sido negociado ni consensuado entre los miembros de la comisión. Tras el revuelo formado por la rueda de prensa, el presidente de la Comisión de Investigación de Pegasus, el 'popular' neerlandés Jeroen Lenaers, ha emitido un comunicado en el que ha rebajado la importancia del texto presentado por la ponente asegurando que "no es una versión final y en este momento no puede entenderse como las conclusiones o la posición de la comisión en su conjunto".

Por parte del PSOE, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar ha criticado que el informe "no se basa en ninguna evidencia fáctica", sino en "recortes de prensa" y en las "conjeturas" de la ponente y ha insistido en que no hay precedentes de una comparecencia de prensa así.

"Lo que ha presentado In't Veld en ningún caso es el punto de vista del Parlamento Europeo ni siquiera de la Comisión Pegasus, ni siquiera del compromiso entre la ponente designada y los ponentes alternativos", ha señalado el exministro en declaraciones a Europa Press, para remachar que el informe preliminar ha sido elaborado "por ella misma, con su ordenador y su equipo, sin contar con nadie más".

Este informe se trata del primer texto sobre el uso de Pegasus en la UE y será objeto de enmiendas antes de que su versión final en marzo sea votada en la propia comisión y el Pleno de la Eurocámara. Un primer debate entre eurodiputados tendrá lugar a finales de este mes.

El borrador da por confirmado el espionaje a 65 independentistas catalanes que destapó el centro 'Citizen Lab' en un informe en abril, al igual que hace referencia al que sufrió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, en su caso en 2021, del que dice que el gobierno marroquí "podría ser potencialmente responsable".

CRITICA FALTA DE COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS

In't Veld ha usado la rueda de prensa para denunciar la falta de cooperación de las autoridades nacionales con la comisión de investigación y, tras reconocer que el informe no contiene información oficial, ha defendido que son "asunciones" que se hacen eco de "mucha información" de diversas fuentes.

Así, ha defendido que el Parlamento Europeo no puede quedarse "callado y ciego" y ha destacado que el informe muestra una "imagen que es difícil de negar" y tiene que ser un acicate para que los gobiernos investiguen y permitan comisiones parlamentarias.