Cs pregunta al Gobierno si pactará los PGE con ERC y Bildu, a quienes "les da igual" la evolución del Covid-19 en España

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez si pretende pactar los Presupuestos Generales del Estado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, dos partidos que "ni siquiera participan" en el debate parlamentario sobre el estado de alarma decretado en la Comunidad de Madrid para aplicar medidas frente al coronavirus.

Tras escuchar la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre este asunto en el Pleno de la Cámara Baja, Bal ha criticado que ninguna de esas formaciones independentistas haya intervenido en el debate, algo que ha atribuido a que "les da igual lo que pase en Madrid y en España".

"Imagínense que el estado de alarma se hubiera decretado en Euskadi, en Navarra o en Cataluña, las voces que hubiéramos oído aquí. ¿Y quieren cerrar unos Presupuestos con estos señores, por Dios? Con quienes ni siquiera participan en el debate de las medidas que hay que tomar en Madrid", ha manifestado.

PIDE A ILLA QUE NO HAGA OPOSICIÓN A AYUSO

En su segundo turno de réplica a Illa, el portavoz adjunto de Cs le ha pedido que "no haga oposición al Gobierno de la Comunidad de Madrid" y que diga que no va a pedir al Congreso una prórroga del estado de alarma "porque no es necesaria".

Según ha argumentado, el estado de alarma "es evitable" porque existen otros instrumentos jurídicos para limitar la movilidad de los ciudadanos.

Por ello, ha apostado por que el Ejecutivo autonómico del PP y Cs y el Ministerio de Sanidad lleguen a un acuerdo y, con "criterios técnicos", pacten medidas "eficaces" para frenar los contagios. También ha pedido que, en general, el Gobierno central refuerce la cooperación y la coordinación con las comunidades autónomas.

UN DEBATE SOBRE "AGRAVIOS RECÍPROCOS"

Por otro lado, Bal ha lamentado que la sesión en el Pleno de este jueves se haya convertido en una "retahíla" de "agravios recíprocos" entre los distintos intervinientes, que se han dedicado a decir "de quién es la culpa o quién lo ha hecho peor" en la gestión de la pandemia.

En particular, ha reprochado a la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, que "diga que solo crispan" el PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que achaque errores al Ejecutivo regional, ya que Cs podría hacer lo mismo con el Gobierno central.

El diputado ha afirmado que la formación naranja prefiere "evitar la pelea y la bronca", alejándose de la "política fácil", y pensar en qué puede hacer por los españoles.